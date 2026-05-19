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Un fallecido y dos heridos en el accidente de un camión de la basura en Madrid

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Madrid, 19 may (EFE).- El conductor de un camión de la basura ha fallecido esta madrugada en la carretera A3 a la altura de la localidad de Valdecarros (Madrid) tras sufrir un accidente con su vehículo, que se ha incendiado, y otros dos conductores han resultado heridos al tratar de ayudarle, según han informado a EFE fuentes de Emergencias Madrid.

El accidente ha tenido lugar a las 2:15 horas de la madrugada en el kilómetro 13,5 de la vía de servicio de la A3, en un punto próximo a Valdecarros (Madrid).

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Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido el incendio del camión, que ha comenzado a arder en el siniestro.

El conductor del vehículo, un hombre de 28 años, ha quedado atrapado en él y los conductores de otros dos camiones de basura que han presenciado el accidente han tratado de auxiliarle sin que hayan podido hacer nada por su vida y han resultado heridos.

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Efectivos de SAMUR-PC han trasladado a uno de los heridos al Hospital Gregorio Marañón en estado leve con quemaduras en las manos y al otro al Hospital La Paz con pronóstico moderado con quemaduras en brazos y cara. EFE

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EFE

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