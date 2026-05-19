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Illa y Junqueras solemnizan el pacto de los presupuestos catalanes a la espera de Comuns

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Barcelona, 19 may (EFE).- El presidente catalán, Salvador Illa, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, han solemnizado este martes su pacto sobre los presupuestos de la Generalitat, a la espera de que las negociaciones entre Comuns y Govern también culminen con un acuerdo que permita aprobar las cuentas en el Parlament.

Sobre las ocho de la mañana, Junqueras ha llegado al Palau de la Generalitat, donde minutos después ha sido recibido por Illa en la Galería Gótica para escenificar su entendimiento con un apretón de manos, antes de reunirse brevemente en el despacho presidencial.

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Una vez hayan firmado el acuerdo -que incluye la línea orbital ferroviaria, la reforma del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona o el consorcio de inversiones-, mañana miércoles a las 16:30 horas se reunirá en Madrid la Comisión Bilateral Generalitat-Estado para validar las cuestiones que vinculen al Gobierno central. EFE

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