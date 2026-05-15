Intervenidos 1.600 kilos de hachís custodiados con fusiles y granadas en Jerez (Cádiz)

Jerez de la Frontera (Cádiz), 15 may (EFE).- La Policía Nacional ha intervenido 1.600 kilos de hachís y un importante arsenal de armas de guerra en una operación desarrollada en la provincia de Cádiz, concretamente en Jerez de la Frontera, donde una organización criminal utilizaba fusiles de asalto y granadas de mano para custodiar la droga.

Según ha informado este viernes la Policía Nacional, el operativo permitió incautar 40 fardos de hachís procedentes de una embarcación detectada en el río Guadalete durante la madrugada del pasado 28 de abril, así como cinco fusiles de asalto —cuatro AK-47 y un CETME—, 14 cargadores, un cargador rotativo de ametralladora, munición de distintos calibres, un chaleco antibalas y varios vehículos.

PUBLICIDAD

La investigación comenzó cuando los agentes localizaron una embarcación que navegaba de noche por el río Guadalete cargada con la droga, supuestamente con el objetivo de dificultar su detección. Los investigadores desplegaron entonces un dispositivo de seguimiento para conocer el destino final de la mercancía.

Tras el desembarco, los fardos fueron trasladados a dos vehículos todoterreno sustraídos y escoltados por un tercer vehículo de alta gama hasta una barriada de Jerez de la Frontera, donde la organización pretendía ocultar el cargamento.

PUBLICIDAD

La Policía ha señalado que el entramado criminal contaba con una amplia red de contravigilancia, integrada por personas distribuidas en distintos accesos a la zona para alertar de cualquier presencia policial, lo que obligó a los agentes a modificar continuamente sus posiciones durante el operativo para no perder el seguimiento del convoy.

La operación se precipitó cuando los sospechosos detectaron la presencia policial y emprendieron la huida, dejando bloqueados los vehículos justo cuando comenzaban la descarga de la droga.

PUBLICIDAD

Además del hachís y del armamento, los agentes localizaron varios rotativos policiales y tres vehículos utilizados presuntamente por la organización.

Durante el operativo también fue registrado un trastero del inmueble que iba a ser utilizado como guardería de la droga, donde los agentes hallaron cuatro granadas de mano.

PUBLICIDAD

Según la Policía Nacional, estos artefactos podían alcanzar objetivos en un radio de hasta 54 metros y activarse en apenas tres segundos, incluso en condiciones adversas, además de contar con un núcleo compuesto por unas 3.000 bolas de acero diseñadas para causar el máximo daño en espacios cerrados o con concentración de personas. EFE

1012095

PUBLICIDAD