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Estafa a una mujer unos 65.000€ con un falso vidente y el número ganador de la lotería

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Valladolid, 15 may (EFE).- Un hombre ha sido detenido en Valladolid tras hacerse pasar por intermediario de un supuesto vidente de origen africano y estafar durante más de cinco años a una mujer, posiblemente unos 65.000 euros, con 25.000 ya acreditados, con la promesa de un proyecto muy importante que iba a beneficiar a su familia: recibir el número ganador de la lotería mediante rituales.

En un comunicado, la Policía Nacional de Castilla y León ha detallado este viernes que el presunto estafador fue detenido el pasado martes, tras una compleja investigación que se inició con la denuncia que puso el pasado 12 de enero el hijo de la víctima, tras la situación prolongada de "manipulación psicológica y expolio económico sufrida por su madre".

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El denunciante detalló que su madre mantenía desde hacía varios años contacto con una persona que se presentaba como vidente, vinculada a un supuesto “proyecto muy importante” que —según le aseguraban— beneficiaría a toda la familia.

La víctima realizaba pagos en mano a un intermediario que, según creía, actuaba en nombre del supuesto vidente, del que apenas tenía datos salvo que podría ser de origen africano.

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También refirió que desde febrero de 2025 su madre comenzó a solicitarle dinero por necesidades personales, por lo que le había dado unos 11.700 euros, primero mediante transferencias y posteriormente en efectivo.

Con el tiempo, el hijo descubrió que dichos fondos estaban siendo destinados al citado “proyecto”, que consistía en la promesa de recibir el número ganador de la lotería mediante rituales.

La investigación permitió constatar que la víctima habría sido sometida durante tiempo a un proceso de manipulación emocional, caracterizado por dependencia psicológica hacia el presunto autor, temor y sumisión ante las exigencias de pago y captación por el entorno, ya que la víctima mencionaba a una “amiga” que le habría recomendado confiar en el supuesto vidente.

La mujer, presa del miedo, no se sentía capaz de acudir personalmente a denunciar los hechos.

Los justificantes bancarios de los últimos cinco años que aportó la víctima, acompañada de su hijo, recogen que entre el 16 y el 30 de septiembre de 2025, dispuso 10.505 euros en apenas 15 días; en octubre de 2025 realizó nuevas transferencias por unos 13.500 euros: casi 25.000 euros aunque la estafa puede llegar a los 65.000 euros, por lo que los investigadores continúan trabajando para poder documentar la cantidad total.

Los investigadores constataron que, con el paso del tiempo, las disposiciones económicas eran cada vez más elevadas, hasta llevar a la víctima a una situación de quiebra financiera, pese a que en su hogar entraban mensualmente dos salarios.

Tras diversas gestiones, los agentes lograron identificar al presunto autor, acreditando que recibía parte de las transferencias efectuadas por la víctima.

La investigación ha incidido en el alto grado de sometimiento emocional al que habría sido sometida la víctima, circunstancia que explicaría la continuidad y magnitud de los pagos realizados.

Tras ser detenido, el hombre quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial competente, cuando sea requerido para ello.

La investigación continúa abierta para determinar si existen otras posibles víctimas y para delimitar con exactitud el alcance económico total de los hechos. EFE

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