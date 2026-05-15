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El PSOE reivindica que Sánchez se convierte en el segundo presidente con más días al frente del Gobierno en democracia

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El PSOE ha reivindicado este viernes que Pedro Sánchez se convierte hoy en el segundo presidente con más días al frente del Gobierno de España en democracia y ha subrayado que "lo importante no es cuánto tiempo se gobierna, sino para qué se gobierna y, sobre todo, para quién".

En un comunicado y en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el partido socialista ha contrapuesto dos formas de entender la política: "Gobernar para mejorar la vida de la mayoría social" frente a "gobernar para proteger intereses particulares", y ha defendido que Sánchez ha optado siempre por la primera. "No es lo mismo ampliar derechos que recortarlos. No es lo mismo defender la paz y la legalidad internacional que arrastrar a España a guerras ilegales", ha señalado el texto.

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En la publicación en X, el PSOE ha enumerado una serie de agradecimientos dirigidos directamente al presidente, entre los que ha destacado haber "dicho NO a la guerra y puesto en marcha un escudo social que nos protege de sus efectos", haber impulsado la reforma laboral, con más contratos indefinidos y mayor estabilidad, y haber subido el salario mínimo "un 60 por ciento" desde el inicio de su mandato.

El partido también ha agradecido a Sánchez "la gestión de las emergencias y de las crisis" afrontadas durante estos años, así como los "avances en derechos sociales".

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El PSOE ha destacado además que la gestión de Sánchez se ha medido "en el BOE, en las leyes que mejoran la vida de la gente" y ha enumerado como logros que España haya superado los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, que el salario mínimo haya pasado de 735 a 1.221 euros, que las pensiones se revaloricen con el IPC o que las energías renovables alcancen el 66 por ciento del mix energético.

El partido ha recordado que Sánchez ha afrontado diversas crisis durante su mandato -pandemia, inflación, emergencia energética o el reciente brote de hantavirus- y ha defendido que en todas ellas el presidente ha actuado "desde la responsabilidad y la solidaridad".

El comunicado concluye con la reivindicación de lo que el PSOE denomina "patriotismo social" y con la afirmación de que Sánchez "ha demostrado que cuando se puede hacer, se hace", en alusión a lo que el partido describe como una tarea aún a mitad de camino.

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