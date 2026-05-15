El PSOE reivindica que Sánchez se convierte en el segundo presidente con más días al frente del Gobierno en democracia

El PSOE ha reivindicado este viernes que Pedro Sánchez se convierte hoy en el segundo presidente con más días al frente del Gobierno de España en democracia y ha subrayado que "lo importante no es cuánto tiempo se gobierna, sino para qué se gobierna y, sobre todo, para quién".

En un comunicado y en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el partido socialista ha contrapuesto dos formas de entender la política: "Gobernar para mejorar la vida de la mayoría social" frente a "gobernar para proteger intereses particulares", y ha defendido que Sánchez ha optado siempre por la primera. "No es lo mismo ampliar derechos que recortarlos. No es lo mismo defender la paz y la legalidad internacional que arrastrar a España a guerras ilegales", ha señalado el texto.

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En la publicación en X, el PSOE ha enumerado una serie de agradecimientos dirigidos directamente al presidente, entre los que ha destacado haber "dicho NO a la guerra y puesto en marcha un escudo social que nos protege de sus efectos", haber impulsado la reforma laboral, con más contratos indefinidos y mayor estabilidad, y haber subido el salario mínimo "un 60 por ciento" desde el inicio de su mandato.

El partido también ha agradecido a Sánchez "la gestión de las emergencias y de las crisis" afrontadas durante estos años, así como los "avances en derechos sociales".

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El PSOE ha destacado además que la gestión de Sánchez se ha medido "en el BOE, en las leyes que mejoran la vida de la gente" y ha enumerado como logros que España haya superado los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, que el salario mínimo haya pasado de 735 a 1.221 euros, que las pensiones se revaloricen con el IPC o que las energías renovables alcancen el 66 por ciento del mix energético.

El partido ha recordado que Sánchez ha afrontado diversas crisis durante su mandato -pandemia, inflación, emergencia energética o el reciente brote de hantavirus- y ha defendido que en todas ellas el presidente ha actuado "desde la responsabilidad y la solidaridad".

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El comunicado concluye con la reivindicación de lo que el PSOE denomina "patriotismo social" y con la afirmación de que Sánchez "ha demostrado que cuando se puede hacer, se hace", en alusión a lo que el partido describe como una tarea aún a mitad de camino.