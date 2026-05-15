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El PSOE destaca que lo importante de Sánchez no es cuánto gobierna, sino "para quién"

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Madrid, 15 may (EFE).- El PSOE ha recordado que este viernes Pedro Sánchez se convierte en el segundo presidente con más días al frente del Gobierno en democracia, pero ha puntualizado que lo importante no es "cuánto tiempo" se gobierna, sino "para qué" y, sobre todo, "para quién".

Sánchez prometió su cargo el 2 de junio de 2018, por lo que este 15 de mayo cumple 2.905 días como inquilino del Palacio de la Moncloa, uno más de los que estuvo José María Aznar. Le supera así sólo Felipe González, que fue presidente durante 4.903 jornadas, desde el 2 de diciembre de 1982 al 4 de mayo de 1996.

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No obstante, los socialistas han querido resaltar que "lo importante no es cuánto", sino "para qué" y, sobre todo, "para quién", porque "no es lo mismo" gobernar para mejorar la vida de la mayoría que hacerlo para proteger intereses particulares ni ampliar derechos que recortarlos ni defender la paz y la legalidad internacional que arrastrar a España a guerras ilegales.

En cada crisis, desde la pandemia a la inflación, la emergencia energética o el brote de hantavirus, lo que ha hecho Sánchez es anteponer a la gente a cualquier otro interés, un "patriotismo social" que ha permitido que España supere los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social, que el salario mínimo pase de 735 a 1.221 euros, que las pensiones se revaloricen con el IPC o que las energías renovables alcancen ya el 66% del mix energético. "La paz frente a la guerra. El interés general frente al beneficio de unos pocos. La protección social frente a los recortes. Ahí está la diferencia entre dos formas de entender la política. Pedro Sánchez ha demostrado que cuando se puede hacer, se hace. Y lo que queda, porque estamos a mitad de tarea", concluye el PSOE. EFE

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