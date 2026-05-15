El presidente de la Audiencia Nacional niega que en ella se haga política

Pamplona, 15 may (EFE).- El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, ha asegurado rotundo que en este órgano jurisdiccional "no se hace política" y ha reconocido como "doloroso" que susciten suspicacias sentencias de magistrados tildados de 'conservadores o progresistas', porque todos aplican la misma ley en un sistema democrático como el español.

Lo ha defendido Fernández en el "Foro SER Navarra", en el que ha intervenido con una conferencia titulada "La Audiencia Nacional, garante del Estado de Derecho", donde ha abordado los principales retos de este órgano, para el que ha reclamado más competencias, como la integral sobre la criminalidad organizada.

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En su intervención Fernández ha planteado que "las decisiones judiciales se pueden criticar, faltaría más", ha dicho para considerarlo "legítimo en una sociedad libre" como la española, pero "lo que no cabe es que esas críticas no se dirijan a la sentencia sino a las personas, particularmente cuando estas investigan determinadas causas y se duda de la independencia del juez".

Para la justicia es "terrible" que un fallo se vincule con la adscripción del juez que lo firma a determinada asociación o se le tilde de "progresista o conservador", etiquetas que a su juicio "no responden a la realidad. El juez debe ser independiente hasta de sus propias convicciones", ha dicho para reconocer que a un juez puede o no gustarle una ley "pero tiene que aplicarla".

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Preguntado en concreto por la decisión del juez Peinado de encausar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Fernández ha advertido de que no podía hablar de las causas, pero ha defendido que las decisiones de los jueces son "motivadas, susceptibles de recursos -como ha ocurrido en este caso- y en un proceso con todas las garantías".

Por otro lado, y sobre su reclamación de más competencias para Audiencia Nacional, ha abogado por asumir en exclusiva la de los casos de criminalidad organizada. Dado que hay causas que hoy se ven en los órganos judiciales territoriales, su reclamo "no supone desconsideración" hacia ellos.

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"Al contrario", ya que pretende mejorar con más coordinación, incluso para atender a implicaciones internacionales, el agrupamiento de su conocimiento sobre trata, pornografía infantil, cibercriminalidad o narcotráfico.

Preguntado por la puesta en libertad reciente de dos presos condenados a largas penas por sus delitos dentro de ETA, Fernández se ha remitido a la Constitución y a las leyes a las que se "deben" los jueces, aunque ha reconocido el "impacto en las víctimas" que esto supone y que "debe de ser tenido en cuenta por las autoridades penitenciarias", ha dicho tras reconocer que en su día no se tuvo en cuenta en este proceso decisorio a los particulares.

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Además ha sido cuestionado por los indultos, una figura que "exige un grado de contención y ser consciente de que se está anulando una decisión" tomada por un juez con todas las garantías procesales.

La ayuda de la Inteligencia Artificial ha sido otro de los asuntos de comentario, por la que este magistrado ha abogado a incorporar como "carácter instrumental" pero para su aplicación de la ley, ya que la función judicial "exige un conocimiento profundo del derecho pero también incorporar otras cosas que la IA no da ni nunca dará. La justicia no puede estar robotizada", ha alertado. EFE

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