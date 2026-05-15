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El italiano Celestino Vietti, desbanca de la primera plaza al australiano Senna Agius

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Redacción deportes, 15 may (EFE).- El italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), ha desbancado de la primera plaza y en los minutos finales al australiano Senna Agius (Kalex), en la tanda libre inicial del Gran Premio de Cataluña de Moto2, disputada en el circuito Barcelona-Cataluña.

Vietti marcó un mejor tiempo de 1:42.028, más de cuatro décimas de segundo por debajo del registro que antes había establecido Agius al rodar en 1:42.453 en su duodécima vuelta.

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El belga Barry Baltus (Kalex) fue el primer referente en Moto2, ya con un registro de 1:42.875 que pronto rebajó el líder del campeonato, Manuel 'Manugas' González (Kalex) al rodar en 1:42.706, todavía a más de un segundo del récord de la categoría (1:41.549).

Otro español, Daniel Holgado (Kalex), descalificado en la carrera de Francia por no montar el guardabarros delantero de su moto tras sufrir una caída en la primera salida de aquella accidentada prueba, es quien posee el récord absoluto de la categoría desde 2025.

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Por apenas 98 milésimas de segundo Izan Guevara (Boscoscuro), brillante vencedor en Le Mans, fue el siguiente líder de la categoría (1:42.608), en una primera fase de la tanda libre que al contrario que en Moto3, comenzó con muy buen ritmo de todos los participantes.

Si algo se pudo comprobar desde los primeros minutos de sesión fue la notoria presencia de los pilotos españoles, con hasta seis representantes entre las diez primeras posiciones y con Izan Guevara, Manuel González y Alonso López (Kalex), copando las tres primeras posiciones.

El australiano Senna Agius (Kalex), único doble vencedor de la categoría en la actual temporada, fue el siguiente referente con un registro de 1:42.453, que era 155 milésimas de segundo más rápido que el tiempo de Guevara.

Tras la estela de Agius se situó el español Alex Escrig (Forward), a 114 milésimas de segundo, con numerosas vueltas de pilotos canceladas por exceder los límites del trazado en las zonas marcadas al efecto.

A Senna Agius le sucedió en la tabla el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), con un tiempo mucho más 'serio' del piloto transalpino, que rebajó en más de cuatro décimas de segundo (1:42.028) el del piloto oceánico, a poco más de dos minutos para el final de la tanda.

Nadie pudo batir el registro de Vietti, que fue el más rápido en esta tanda inicial libre, por delante de Senna y un cuarteto de pilotos españoles formado por Alex Escrig, Izan Guevara, Manuel González y Alonso López, con Daniel Holgado, autor del récord de la categoría, octavo. EFE

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