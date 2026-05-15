Canarias probará la radiofrecuencia para detectar copias en la PAU con medios inteligentes

Las Palmas de Gran Canaria, 15 may (EFE).- Canarias probará este año la detección de copias en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) a través de dispositivos inteligentes, como relojes, gafas o pinganillos, mediante la instalación aleatoria de instalaciones de radiofrecuencia que constaten emisiones a través de wifi o Bluetooth.

Aunque la clásica chuleta sigue siendo el método más usado para copiar por los alumnos que se enfrentan a estas pruebas, se han constatado casos de plagio mediante los nuevos dispositivos inteligentes, si bien hasta el momento no han pasado de dos o tres por convocatoria, según ha informado a EFE la Consejería canaria de Educación.

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De cara a la convocatoria ordinaria de la PAU 2026 en las islas, que se desarrollará entre el 2 y el 5 de junio, y a la que seguirá una extraordinaria, los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, la Administración autonómica canaria y las dos universidades públicas de las islas han decidido poner a prueba este sistema de vigilancia con radiofrecuencia, que podrá generalizarse el próximo año, como han decidido Murcia o Madrid para los exámenes de este final de curso.

Si los detectores de radiofrecuencia que operarán en sedes aleatorias de la PAU 2026 en Canarias pillan a algún alumno copiando, los tribunales de la prueba pueden llegar a anulársela por completo, ha advertido el viceconsejero regional de Educación, José Manuel Cabrera.

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El Gobierno canario prevé que unos 30.615 alumnos pueden matricularse este año para hacer la PAU en las islas: 19.824 procedentes de Bachillerato, 10.678 de Formación Profesional. y 113 de Artes Plásticas, Diseño y Enseñanzas Artísticas Superiores.

Además de este nuevo sistema de vigilancia anticopiones, Canarias ha establecido otras medidas de obligado cumplimiento para quienes realicen los exámenes de la PAU, quienes, en primer lugar, deberán apagar por completo y guardar en su bolso o mochila los teléfonos móviles o dispositivos similares.

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Igualmente, deberán depositar "preferentemente" en la tarima de la parte delantera del aula sus mochilas cerradas y esperar a que se les dé permiso para abrirlas si tuviera necesidad.

Durante la realización de los exámenes, los alumnos no podrán llevar puestas gorras, bufandas o auriculares y deberán mantener las orejas despejadas desde que accedan al aula, donde no podrán prestar o intercambiar bolígrafos u otros útiles con otros.

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Sí podrán usar gel propio para la limpieza de manos y en la pizarra se escribirá la hora de comienzo y finalización del examen.

Cada media hora se comunicará el tiempo restante, lo que también se hará quince minutos antes de que termine el examen.

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En la pasada convocatoria ordinaria de la PAU se inscribieron 9.551 alumnos: 4.734 de la provincia occidental y 4.817 de la oriental. EFE