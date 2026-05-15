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Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera, compartirán cartel en Sevilla por primera vez

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Sevilla, 15 may (EFE).- El diyey Kiko Rivera actuará el próximo 27 de junio en Sevilla en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, en una noche en la que su madre, Isabel Pantoja, cantará junto a Il Divo en el mismo festival, con lo que será la primera vez que madre e hijo compartan cartel en un espectáculo.

El festival ha informado en un comunicado de que Rivera estará en el cierre de la noche como diyey invitado, completando una de las noches más destacadas del ciclo de este verano.

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Kiko Rivera ha desarrollado en los últimos años una trayectoria musical y se ha consolidado como uno de los nombres habituales en cabinas de todo el país.

Su propuesta musical se caracteriza por una mezcla accesible y festiva que conecta con el gran público, combinando éxitos actuales con sonidos urbanos, electrónicos y comerciales, señala la organización del festival.

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Además de su faceta como diyey, ha publicado distintos temas dentro del ámbito pop y urbano, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales y participando en colaboraciones con otros artistas del panorama nacional. EFE

fcs/mcm

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EFE

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