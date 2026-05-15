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El IBEX 35 cae el 1 % en la apertura tras las pérdidas en Asia y la subida del brent

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Madrid, 15 may (EFE).- La Bolsa española ha abierto este viernes con pérdidas del 1 %, tras las fuertes caídas en Asia, y mientras el crudo brent avanza por encima de los 107 dólares, con el mercado pendiente de los acuerdos alcanzados entre los presidentes de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Donald Trump.

En el arranque de la sesión, festiva en Madrid, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja un 1,02 %, hasta los 17.628,3 puntos. Las ganancias del año se reducen al 1,82 %.

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Dentro del IBEX 35, la mayor subida es para Repsol, del 1,43 %, mientras que en el otro extremo, ArcelorMittal destaca al bajar el 2,69 %; e IAG, el 2,09 %. EFE

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