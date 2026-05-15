Duelo de altura por el ascenso directo

Almería/Las Palmas de Gran Canaria, 15 may (EFE).- Almería y Las Palmas dirimen este sábado en el Stadium almeriense un duelo en las alturas que los locales afrontan para seguir la estela del segundo, el Deportivo, con los mismos 71 puntos, y los canarios para acercarse a la zona de ascenso directo de la que están a cinco.

Será un pulso por las opciones de ascender el que ambos contendientes mantendrán en el feudo almeriense, en el que la clave será el control de lo táctico en lo puramente futbolístico y también en lo emocional en la presión de un tramo de la temporada en el que los errores penalizan las aspiraciones.

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El Almería llega con la certeza, tras el empate logrado en El Plantío de Burgos, de que ya no puede permitirse demasiados tropiezos para optar al ascenso directo, para lo que el técnico, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', se agarra a un argumento que ya ha utilizado otras veces durante el curso, la resistencia emocional.

Pese a la irregularidad, el equipo rojiblanco sigue vivo y, para hacer frente a Las Palmas, la principal incógnita deportiva aparece en el centro del campo tras la ausencia de Dion Lopy, por lo que Rubi apostará por una sala de máquinas con Iddrisu Baba y Stefan Dzodic para sostener un partido donde la ansiedad puede convertirse en rival añadido.

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La UD Las Palmas, por su parte, necesitará al menos puntuar en Almería para no despedirse de la opción del ascenso directo, una semana después de encajar la derrota más abultada de la temporada, con un 5-1 en Andorra que ha alimentado las dudas sobre su rendimiento foráneo en el tramo final del campeonato.

Las opciones del equipo amarillo pasan por ganar a un rival directo, con el que perdió en la primera vuelta en Gran Canaria (0-1), y sumar un pleno de nueve puntos en las tres últimas jornadas para evitar tener que disputar el 'play-off'.

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Las bajas han lastrado a un equipo en el que su entrenador, Luis García, no ha dosificado a la plantilla. El último en caer con una lesión muscular ha sido Ale García, quien se suma a las ausencias de Sergio Barcia y Enzo Loidoice por lo que resta de temporada.

Jeremía Recoba y Sandro Ramírez, otros lesionados de larga duración, completan el capítulo de bajas.

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Además, dos habituales titulares de la defensa como Mika Mármol y Enrique Clemente están advertidos de suspensión, por lo que en caso de ser amonestados en Almería se perderían el partido de la próxima semana ante el Zaragoza, último en casa.

Luis García ha asegurado que Jonathan Viera estará disponible, una vez superados unos problemas digestivos que le impidieron viajar a Andorra; así, el dorsal 21 del equipo isleño volverá a Almería, donde tuvo un fugaz paso en Primera.

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- Alineaciones probables:

Almería: Andrés Fernández; Luna, Ely, Bonini, Muñoz; Baba, Dzodic; Baptistao, Arribas, Embarba; y Miguel.

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Las Palmas: Horkas; Marvin Park, Herzog, Mika Mármol, Enrique Clemente; Amatucci, Kirian; Viti Rozada, Miyashiro, Manu Fuster; y Jesé.

Estadio: UD Almería Stadium.

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Hora: 18.30. EFE

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