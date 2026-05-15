Detenido un policía suspendido de funciones por intentar drogar a una mujer en Granada

Granada, 15 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a un agente de este cuerpo, que está suspendido de empleo y sueldo desde hace casi un año, por intentar drogar a una mujer en un bar de Granada, con la que mantenía una cita y que no se tomó una copa de vino adulterado por la alerta de otro cliente del bar.

Según han informado a EFE fuentes de la Policía, los hechos sucedieron el pasado 1 de mayo pero el agente, que permanece suspendido de empleo y sueldo y sin arma ni placa desde junio de 2025, fue arrestado este jueves.

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El hombre estaba manteniendo una cita en un bar con una mujer y habría aprovechado que ella fue al baño para echar una sustancia en su copa, lo que vio otro cliente del establecimiento, que alertó a la Policía.

Los agentes se personaron en el local y requisaron el vaso para analizar su contenido mientras la víctima formalizó una denuncia contra el hombre.

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Según ha adelantado este viernes el periódico 'Ideal', la mujer conoció al arrestado en una aplicación de citas, tenían además amigos en común y su profesión de policía le generó confianza.

Las cámaras de seguridad del local habrían captado cómo el hombre sacaba de su bolsillo un frasco que vertió en la copa de su acompañante cuando creía que nadie lo veía removió el contenido con un cuchillo y lo colocó todo en su sitio.

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Un cliente que vio os hechos advirtió a la víctima, que entregó la copa a un camarero para su custodia. EFE

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