Detenido en Tarifa (Cádiz) un joven converso al Islam muy radicalizado y con odio a España

Madrid, 15 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Tarifa (Cadiz) a un joven converso al Islam que mostraba un "profundo odio" a España y que estaba "altamente" radicalizado en los postulados más extremos de Dáesh, a los que había prestado incluso juramento de fidelidad.

La Dirección General de la Policía Nacional informa este viernes del arresto de este presunto yihadista, practicado el pasado lunes como autor de los delitos de integración en grupo terrorista, enaltecimiento, auto capacitación, auto adoctrinamiento y adoctrinamiento sobre terceros.

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El detenido se encuentra ya en prisión por orden de la autoridad judicial, decretada por la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia número 5 de la Audiencia Nacional.

Los agentes de la Comisaría General de Información destacan que el detenido de perfil joven y converso al Islam se habría auto radicalizado y mostraba una creciente obsesión por el terrorismo yihadista y en concreto por los atentados masivos cometidos en Europa.

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Según los investigadores el presunto autor tenía un profundo odio hacia España y hacia los ciudadanos españoles, y presentaba una especial admiración por acciones terroristas, como el atentado perpetrado en Niza.

En el día de su detención, el pasado lunes, los agentes procedieron al registro de su domicilio interviniendo abundante material propagandístico yihadista y numerosos dispositivos electrónicos, que se está analizando.

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Este operativo policial ha sido desarrollado por la Comisaria General de Información en colaboración con la Brigada Local de Información de Algeciras. EFE