Condenado a 4 años y 6 meses de cárcel por agredir sexualmente a su sobrino de 12 años

Logroño, 15 may (EFE).- La Audiencia Provincial de La Rioja ha condenado a un hombre a 4 años y 6 meses de prisión por agredir sexualmente a su sobrino de 12 años en Logroño, en diciembre de 2021.

El acusado, de 56 años, de nacionalidad colombiana y quien deberá cumplir la pena íntegramente, también ha sido condenado a 20 años de prohibición de comunicarse con el menor y de acercarse a él a menos de 200 metros.

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A ello se suma la pena de 5 años de libertad vigilada, con la obligación de participar en un programa de educación sexual; 10 años de inhabilitación para ejercer un oficio o profesión relacionado con menores y el pago de 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil, ha detallado este viernes el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja en una nota.

El acusado, tras reconocer los hechos, expresó ante el Tribunal su conformidad con la pena solicitada por la Fiscalía, que se mostró contraria a suspender la pena.

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Los hechos ocurrieron en la noche del 8 al 9 de diciembre de 2021, en una vivienda de Logroño, en la que el acusado convivía con su hermana y los cinco hijos de esta.

Esa noche, el acusado, bajo la influencia de bebidas alcohólicas, decidió ir a su dormitorio, que compartía con sus sobrinos; despertó al menor que dormía en la cama contigua a la suya y le agredió sexualmente.

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La agresión sexual, a la que se opuso la víctima, duró hasta que otro de los menores que dormía en la misma habitación se despertó y alertó a otros familiares, que pusieron fin a esta situación, ha precisado. EFE