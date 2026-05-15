Carreira: "Ojalá podamos poner el sobresaliente con la clasificación para Europa"

Vigo, 15 may (EFE).- El lateral Sergio Carreira señaló este viernes que la plantilla del Celta buscará “el sobresaliente” este curso liguero con la clasificación para una competición europea, objetivo que se jugará en estas últimas dos jornadas de LaLiga.

“La nota dependerá un poco de cómo acabemos, pero la temporada está siendo muy buena. Pase lo que pase, tenemos que estar orgullosos del trabajo hecho, de cómo se ha dado toda la temporada. Ojalá podamos poner el sobresaliente cumpliendo el último objetivo que tenemos ahora a corto plazo”, afirmó.

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Tras recibir el premio ‘Estrella Galicia’ al mejor jugador celeste del mes de abril, el canterano apuntó que el Celta afronta “con muchas ganas” esta recta final del campeonato porque por delante tiene un reto muy bonito.

“Es verdad que a nivel de partidos ha sido una temporada de mucha carga, pero realmente ahora la mentalidad tiene que ser que ya es lo último. Vamos a dejarnos lo que queda e intentar finalizar por todo lo alto”, incidió.

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A nivel personal, Carreira dijo que ha sido una temporada “muy buena” porque ha disfrutado de continuidad en el once de Claudio Giráldez.

“Las sensaciones son muy positivas. A lo largo del año me he encontrado muy bien, estoy muy contento. También tengo a mis compañeros, que me ayudan y me hacen mejor”, declaró. EFE

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