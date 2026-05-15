Cae en Sevilla una organización dedicada a estafas inmobiliarias con identidades falsas

Sevilla, 15 may (EFE).- Una organización criminal acusada de cometer estafas inmobiliarias mediante la usurpación de identidades y la falsificación de documentación ha sido desarticulada en Sevilla con la detención de cinco personas, en una operación que ha permitido esclarecer un fraude valorado en más de 1,3 millones de euros.

Según ha informado este viernes la Policía Nacional en un comunicado, la investigación policial detectó la existencia de un entramado especializado en la venta fraudulenta de viviendas con el uso de identidades usurpadas y abundante documentación falsificada para dar apariencia de legalidad a las operaciones.

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Los cinco arrestados son considerados integrantes de la organización y tras la identificación y detención de su principal responsable en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra se considera desmantelado el grupo.

La organización localizaba inicialmente viviendas en régimen de alquiler y, posteriormente, con documentación falsa y usurpando identidades, contactaba con los propietarios o anunciantes para acceder a los inmuebles y obtener las llaves.

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Una vez conseguían el control de la vivienda, buscaban compradores interesados, principalmente agencias de inversión inmobiliaria, para formalizar luego las operaciones mediante documentación falsificada, entre la que se encontraban certificados administrativos, recibos y otros documentos necesarios para aparentar la legitimidad de la compraventa.

Asimismo, los agentes constataron que los investigados llegaban incluso a obtener documentos notariales mediante falsas identidades para materializar las operaciones fraudulentas y canalizar posteriormente el dinero obtenido mediante cuentas bancarias abiertas también bajo identidades falsas.

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La investigación ha permitido esclarecer un fraude valorado en más de 1,3 millones de euros.

Gracias a la actuación policial se logró evitar un perjuicio económico superior al millón de euros mediante el bloqueo de capital defraudado y la paralización de operaciones de compraventa vinculadas a viviendas situadas en Sevilla y Fuengirola (Málaga).

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La autoridad judicial competente decretó el ingreso en prisión provisional para uno de los investigados. EFE

(Vídeo)

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