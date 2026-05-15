Espana agencias

Cae en Sevilla una organización dedicada a estafas inmobiliarias con identidades falsas

Guardar
Google icon

Sevilla, 15 may (EFE).- Una organización criminal acusada de cometer estafas inmobiliarias mediante la usurpación de identidades y la falsificación de documentación ha sido desarticulada en Sevilla con la detención de cinco personas, en una operación que ha permitido esclarecer un fraude valorado en más de 1,3 millones de euros.

Según ha informado este viernes la Policía Nacional en un comunicado, la investigación policial detectó la existencia de un entramado especializado en la venta fraudulenta de viviendas con el uso de identidades usurpadas y abundante documentación falsificada para dar apariencia de legalidad a las operaciones.

PUBLICIDAD

Los cinco arrestados son considerados integrantes de la organización y tras la identificación y detención de su principal responsable en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra se considera desmantelado el grupo.

La organización localizaba inicialmente viviendas en régimen de alquiler y, posteriormente, con documentación falsa y usurpando identidades, contactaba con los propietarios o anunciantes para acceder a los inmuebles y obtener las llaves.

PUBLICIDAD

Una vez conseguían el control de la vivienda, buscaban compradores interesados, principalmente agencias de inversión inmobiliaria, para formalizar luego las operaciones mediante documentación falsificada, entre la que se encontraban certificados administrativos, recibos y otros documentos necesarios para aparentar la legitimidad de la compraventa.

Asimismo, los agentes constataron que los investigados llegaban incluso a obtener documentos notariales mediante falsas identidades para materializar las operaciones fraudulentas y canalizar posteriormente el dinero obtenido mediante cuentas bancarias abiertas también bajo identidades falsas.

La investigación ha permitido esclarecer un fraude valorado en más de 1,3 millones de euros.

Gracias a la actuación policial se logró evitar un perjuicio económico superior al millón de euros mediante el bloqueo de capital defraudado y la paralización de operaciones de compraventa vinculadas a viviendas situadas en Sevilla y Fuengirola (Málaga).

La autoridad judicial competente decretó el ingreso en prisión provisional para uno de los investigados. EFE

(Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Consumo estudia que se indiquen en las etiquetas los alimentos "sin fuentes de fructosa"

Infobae

El PP pide mantener la rebaja del IVA de la luz al 10 % en vez de subirlo con "el calor"

Infobae

Una culebra invasora que ocupa el 90 % de Ibiza amenaza con extinguir la lagartija pitiusa

Infobae

Sanidad estudia la situación de 30.000 médicos extracomunitarios homologados

Infobae

Los padres de Sandra Peña recurrirán el archivo de la causa contra el colegio: "Nos hunde"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo el 15M acabó con la política que conocimos: 15 años del fin del bipartidismo PSOE-PP

Cómo el 15M acabó con la política que conocimos: 15 años del fin del bipartidismo PSOE-PP

15 años del 15M: del hartazgo político, el paro y la crisis de la vivienda a la actualidad

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

Ayuso avisa de que Sánchez está preparando una “compra masiva de votos” e ironiza con que dará ayudas hasta a “mujeres afectadas por ballenas” para seguir gobernando

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

ECONOMÍA

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los compradores pagan más por casas más pequeñas: elevan en 31.000 euros su presupuesto, pero rebajan sus expectativas sobre el tamaño

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

DEPORTES

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo

Calor extremo, riesgos de golpes de calor y pausas “demasiado cortas”: expertos en salud alertan a la FIFA sobre el Mundial 2026