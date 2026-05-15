Bélgica convoca a Matías Fernández-Pardo y Axel Witsel para el Mundial

Bruselas, 15 may (EFE).- El delantero hispanoitaliano criado en Bélgica Matías Fernández-Pardo figura en la lista de 26 convocados para el Mundial anunciada este jueves por el seleccionador de los Diablos Rojos, Rudi García, junto a referentes como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Axel Witsel y Jérémy Doku.

El futbolista, de 21 años, decidió esta misma semana que representaría a Bélgica con la selección absoluta tras haber "reflexionado largamente estos últimos meses sobre su futuro internacional", y la FIFA ha validado la decisión del jugador, que ya había militado como belga en las categorías inferiores.

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Fernández-Pardo había sido convocado hasta en cuatro ocasiones con la selección española sub 21 en los últimos meses, pero no llegó a acudir a la llamada de Santi Denia.

"La importancia de Matías es que juega y juega a menudo, que marca y que tiene confianza", dijo Garcia en rueda de prensa. EFE

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