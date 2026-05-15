Almeida reivindica en San Isidro a Madrid como lugar donde la "concordia es posible"

Madrid, 15 may (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha reivindicado que "España necesita más que nunca de una capital a la altura de los tiempos que corren" que en este San Isidro "reafirma" su vocación de ser el lugar donde la "concordia es posible", la convivencia "siempre encuentra su cauce" y donde el bien común y el interés general "prevalecen sobre la división".

Así lo ha afirmado esta mañana Almeida en su discurso durante la celebración del Día de San Isidro en el Palacio de Cristal del Palacio de Cibeles, donde se han entregado las Medallas de Honor de la ciudad al oncólogo Mariano Barbacid, al futbolista Jorge Resurrección 'Koke' o al empresario mexicano y presidente de la Casa de México, Valentín Díez Morodo, entre otros.

PUBLICIDAD

El alcalde madrileño también ha destacado en su discurso que Madrid renueva hoy de "manera solemne" su "responsabilidad de acoger a todos, de representar a todos y de servir a todos".

El primer edil madrileño ha destacado sobre el patrón de la ciudad que es un "humilde labrador" que se ha convertido en un "símbolo", y por ello, a la hora de afrontar las dificultades que la Villa de Madrid ha tenido que superar, "nunca ha respondido levantando muros, sino apelando a la empatía".

PUBLICIDAD

De ahí que ha pedido que se "preserve" el legado recibido de quienes "nos precedieron" y "acrecentarlo" para quienes vendrán después: "Esta ciudad no solo nos pertenece a quienes la habitamos actualmente. Pertenece también a la memoria de quienes la levantaron y a la esperanza de quienes habrán de heredarla".

Al acto ha acudido el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien ha estado sentado junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Además, también han acudido antiguos alcaldes madrileños como Ana Botella o Alberto Ruiz Gallardón, entre otras personalidades del mundo de la política, las diplomacia, la cultura o la sociedad madrileña.

PUBLICIDAD

Como cierre de la ceremonia Almeida, tras poner en valor el papel de la Corona, ha vuelto a expresar el ya tradicional: ¡Viva Madrid! ¡Viva San Isidro! ¡Viva el Rey! ¡Viva España!.

- Al oncólogo Mariano Barbacid.

PUBLICIDAD

- La saga de actores Guillén Cuervo.

- Al empresario mexicano y presidente de la Casa de México, Valentín Díez Morodo.

PUBLICIDAD

- Al jurista Antonio Garrigues Welker.

- La asociación APRAMP, referente a la lucha contra la trata y la explotación sexual y por su lucha por una sociedad más justa.

PUBLICIDAD

- Al futbolista Jorge Resurrección -Koke-, capitán del Atlético de Madrid.

- Al jugador de baloncesto Sergio Llull.

PUBLICIDAD

- Amadeo Lázaro, fundador de la histórica Casa Amadeo donde se sirven los caracoles símbolo de la gastronomía castizo madrileña desde 1940.

- Capa Seseña, establecimiento centenario que marca una viva tradición madrileña, la de la capa de artesanía.

PUBLICIDAD

- Cortefiel, marca de origen madrileño que nació como una pequeña mercería a finales del siglo XIX y hoy cuenta con más de 1.800 puntos de venta.

- Elena Revoredo, presidenta de Prosegur y referente del mecenazgo social y cultural.

- Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española de Baloncesto.

- A la escritora madrileña Paloma Sánchez- Garnica, Premio Planeta 2024.

- A la periodista y editora Paula Quinteros, fundadora de The Objective.

- A la escuela José Cubero "Yiyo", por contribuir a que Madrid sea la "capital mundial de la tauromaquia". EFE

(foto) (vídeo)