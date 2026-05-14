Espana agencias

Yann Gross cuestiona la imagen idílica de las palmeras y enseña su drama

Guardar
Google icon

Madrid, 14 may (EFE).- El artista, cineasta y fotógrafo Yann Gross ha presentado este jueves en La Casa Encendida en Madrid, ‘Drift’, su nueva exposición donde cuestiona la imagen idílica de las palmeras y pone el foco en lo que las sostiene: industrias del aceite de palma, monocultivos, extractivismo y conflictos territoriales y sociales.

El nombre de la exposición, ‘Drift’ -según ha explicado el fotógrafo suizo de 44 años a EFE- se refiere al desplazamiento de las plantas y a cómo este proceso genera “consecuencias a veces imprevisibles en diferentes lugares del mundo”, inclusive  “muchos años después”.

PUBLICIDAD

El proyecto, que estará disponible desde el próximo 26 de mayo hasta el 26 de julio, explora cómo la palmera, convertida en especie invasora, transforma el terreno tanto en Europa como en el Amazonas.

El punto de partida del trabajo de Gross se sitúa en la invención de la 'Wardian case', una caja de vidrio desarrollada por el Dr. Nathaniel Ward que hizo posible el transporte de las palmeras a gran escala en el siglo XIX y que está expuesta en la sala de exposición.

PUBLICIDAD

Para Gross el primer capítulo, ubicado en Suiza, trata cómo “una planta ornamental que ha sido plantada por lógicas turísticas” ha terminado generando “una invasión de palmeras en los bosques”.

“Poco a poco las palmeras se están comiendo todas las plantas autóctonas, están totalmente fuera de control”, asegura.

A través de la fotografía se muestran los “paisajes híbridos” de las plantas suizas que rivalizan por un espacio con la palmera china.

 

Brasil

La segunda parte de la exposición indaga en cómo la palmera africana “se está comiendo el bosque amazónico”, utilizada tanto para monocultivo como para producir biocombustibles en Brasil.

La exposición ha llevado a Gross a convivir con las comunidades brasileñas de Turiwara de Tukano Sawa y Nossa Senhora do Livramento, que hoy intentan recuperar sus tierras ocupando zonas explotadas por empresas palmicultoras en la Amazonía brasileña, lo que genera un “un conflicto muy violento con las empresas agrícolas”.

“Por un lado están los discursos de los políticos que prometen el desarrollo del país a través de esta planta y, por otro, las comunidades indígenas que están directamente afectadas”, declara Gross.

En cuanto al futuro, la situación sigue siendo incierta: mientras que en Suiza ya se ha prohibido la venta de la palmera china, en Brasil “por una lógica económica hay más plantaciones de palma aceitera”. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Daniel Luque hace valer su solidez en Las Ventas entre un absoluto vacío de casta

Infobae

El presunto agresor sexual de una mujer ingresada en Ibiza forzó una puerta del hospital

Infobae

Medvedev tira de veteranía ante un Landaluce ejemplar y se cita con Sinner en semifinales

Infobae

2-1. El Vila-sana vence al Manlleu y se verá en semifinales con el Esneca Fraga

Infobae

Corberán: "No me siento salvado"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

Ayuso avisa de que Sánchez está preparando una “compra masiva de votos” e ironiza con que dará ayudas hasta a “mujeres afectadas por ballenas” para seguir gobernando

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

La Audiencia Nacional deja visto para sentencia el juicio a la familia Pujol sin resolver el origen de la fortuna oculta en Andorra

La Guardia Civil recuerda a los dos agentes fallecidos en Huelva en el homenaje a los caídos de la jura de bandera del colegio de Valdemoro

ECONOMÍA

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

La hija de una estrella de la televisión vende la mansión familiar por más de 4 millones de euros: fue construida hace seis años y cuenta con 372 metros cuadrados

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

DEPORTES

Calor extremo, riesgos de golpes de calor y pausas “demasiado cortas”: expertos en salud alertan a la FIFA sobre el Mundial 2026

Calor extremo, riesgos de golpes de calor y pausas “demasiado cortas”: expertos en salud alertan a la FIFA sobre el Mundial 2026

Las reglas del juego de Florentino: ¿qué puede hacer y qué no durante el proceso electoral a la presidencia del Real Madrid?

El futbolista Álvaro Aguado se defiende tras haber sido acusado de agresión sexual: “Verdad solo hay una”

Enrique Riquelme, objetivo trono blanco: los 187 millones que necesita para luchar de tú a tú con Florentino por el reinado del Real Madrid

¿Puede ir al Mundial un jugador fuera de la prelista de 55 de De la Fuente? El blindaje de la FIFA y sus excepciones