Gonzalo Corbalán: “Nos falta un pasito más para salvarnos”

Burgos, 14 may (EFE)-. El base argentino Gonzalo Corbalán volvió a ser uno de los grandes protagonistas en la importante victoria de su equipo ante el Unicaja Málaga y señaló tras el partido que "falta un pasito más" para la salvación.

Tras el encuentro, el jugador destacó el trabajo colectivo y la fortaleza del grupo en un momento decisivo de la temporada.

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Corbalán explicó que la clave del triunfo estuvo en la reacción defensiva del equipo después del acierto rival y señaló que "cuando empezaron a meter la pelota" se supo "bajar el culo en defensa y sacar el partido".

Cuestionado sobre si atraviesa el mejor momento de su carrera, el argentino reconoció sentirse en "un gran nivel", aunque prefirió centrar el foco en el rendimiento colectivo.

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“No me gusta tirarme flores, pero sí, supongo que estoy en una muy buena versión”, comentó al tiempo que señaló que "si se juega bien y no se gana" no hay "sensación de alegría".

En uno de los momentos clave del partido, con el marcador igualado en el tercer cuarto, Corbalán asumió el liderazgo ofensivo con dos acciones consecutivas decisivas. El base aseguró sentirse cómodo en ese tipo de situaciones.

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La victoria supone un paso muy importante en la lucha por la permanencia, aunque Corbalán insistió en que todavía queda trabajo por hacer.

“Teníamos marcado este partido como obligatorio, especialmente porque jugábamos en casa y ellos llegaban con bajas.

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El próximo compromiso será ante el MoraBanc Andorra, un duelo directo por la salvación y el argentino señaló que saben que "es clave ir a Andorra y jugar como hoy". EFE

vfr/asc

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