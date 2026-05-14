Gonzalo adelanta al Real Madrid al descanso (1-0)

Madrid, 14 may (EFE).- Gonzalo García, con un gol en el minuto 44 tras una recuperación alta de Álvaro Carreras y un pase filtrado de Brahim Díaz, puso en ventaja al Real Madrid al descanso del partido ante el Oviedo que se disputa en el Santiago Bernabéu.

Encuentro marcado por la vuelta del Real Madrid a su estadio, tras caer en el clásico (2-0) y decir adiós de forma definitiva a sus opciones en el título de Liga, mientras que el Oviedo ya confirmó su descenso a Segunda División. EFE

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