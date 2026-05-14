Porfi Fisac: "Es uno de los partidos más completos desde que llegué a Burgos".

Burgos, 14 may (EFE).- El entrenador del San Pablo Burgos, Porfi Fisac, calificó la victoria ante Unicaja Baloncesto como “el partido más completo” desde su llegada al banquillo burgalés y destacó que su equipo se mantuvo concentrado durante todo el encuentro, con muy pocos momentos de desconexión y sin dejarse afectar por las acciones de calidad del rival.

“Por fin hemos empezado con buen ritmo y buen acierto. Para mí, es el partido más completo y uno de los más importantes, si no el más importante, desde que aterricé aquí”, afirmó.

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El técnico insistió en que esta semana es decisiva para el equipo y pidió a sus jugadores dar el máximo en cada partido.

“Esta es la semana. No hay nada después de aquí y este es el momento para dar la cara”, subrayó.

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Fisac explicó que introdujo cambios en el quinteto inicial porque quería que el equipo dejara de actuar como “actor secundario” en los primeros minutos y asumiera desde el principio un papel protagonista.

También valoró la regularidad mostrada por sus jugadores, capaces de mantener el control del partido incluso en los momentos en los que Unicaja lograba acercarse en el marcador.

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“Hemos sido muy regulares, siempre concentrados y equilibrados. Hoy hemos empleado la energía donde debíamos”, señaló. EFE

vfr/ASC

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