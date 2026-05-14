Tanxugueiras estrena 'O Cuarto', su nuevo trabajo para "fluir muchísimo más con la vida"

Miguel Álvarez

A Coruña, 14 may (EFE).- Tanxugueiras acaba de estrenar su nuevo disco, 'O Cuarto', un trabajo que Olaia Maneiro, una de sus integrantes, define como una manera de quitarse "capas" y "fluir muchísimo más con la vida".

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El teatro Colón de A Coruña ha acogido un coloquio de Tanxugueiras, en el marco de la programación del Día das Letras Galegas que se celebra este domingo, para presentar su nuevo disco, que hasta el momento solo ha podido comprarse al final del evento, firmado por las tres integrantes del grupo: Aida Tarrío, Olaia Maneiro y Sabela Maneiro.

Antes del coloquio el público, y las propias Tanxugueiras, han visto los videoclips de los temas del nuevo trabajo: 'Na noite', 'Non calan', 'Eaea', 'Metal mollado' (en colaboración con las pandereteiras AdeLina), 'Romaría', 'Encadear', 'Mentres brille', 'Chorar, chorei', 'O seu eco', 'Conmigo' y 'Todo amaina'.

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La cómica y 'youtuber' Carolina Iglesias, conocida como Percebes y Grelos en redes sociales, ha moderado el coloquio y ha asegurado que es un disco creado "desde la fidelidad absoluta a una identidad" para "poner la música en el centro de las cosas" y, además, íntegramente en gallego.

Aida Tarrío ha confesado que el nombre original era 'Que pasará na noite mentres todos durmen', luego pensaron en llamarlo 'Onagra', una flor que abre solo por la noche, pero finalmente se decantaron por 'O Cuarto', por los múltiples sentidos de que es su cuarto disco, el hecho de que iban a ponerle un nombre de habitación y la necesidad de una cuarta pata para una silla para que esté completa.

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Los temas incluyen referencias a discos antiguos y también "melodías que tiene que conocer todo el mundo, porque son clásicas de todas las 'foliadas' (fiestas tradicionales gallegas para cantar y bailar)".

"Seguimos siendo las mismas tres que cuando íbamos a las foliadas por el licor café", ha bromeado.

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La grabación del disco fue en apenas dos días "muy intensos y muy duros", con más de doce horas de trabajo cada jornada.

"Era una concentración muy grande, que creo que nunca vivimos en esa concentración en silencio, porque además eran vídeos de sentimiento", ha señalado.

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Olaia Maneiro ve "la paz" como trasfondo del disco: "Sirve para quitarnos capas y fluir muchísimo más con la vida", ha revelado.

La canción favorita de Aida Tarrío es 'Conmigo', pero si tiene que elegir una letra se queda con 'Eaea', que muestra "ese superpoder de cantar llorando" que le gustaría tener.

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A Olaia Maneiro el tema que más la representa es 'Conmigo' y el que más le gusta y con el que llora cada vez que la escucha es 'Todo amaina', mientras que Sabela Maneiro elige 'Non calan' como preferida.

Tanxugueiras estuvieron en el Benidorm Fest en 2022 con 'Terra' y arrasaron en el voto popular, con más de un 70 % de los votos, pero no fueron a Eurovisión porque el voto del jurado dio la plaza en el festival a Chanel.

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El recuerdo de aquel momento llega en este disco, con 'Chorar, chorei' ('Llorar, lloré'), pues no se habían sentado a hablar de lo que sintieron en su momento: "No nos atrevimos a hablar entre nosotras hasta que lo escribimos", ha confesado Aida Tarrío.

Por eso recogen todo aquel sentimiento en este nuevo trabajo, que es "mucho más tranquilo y mucho más introspectivo".

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Sabela Maneiro ha recordado que entonces fueron "muchas emociones" y "llega un momento que disocias" porque algunas son contradictorias.

Pero con 'Chorar, chorei' llegó el "momento de tratarlo": "Fue muy bonito, pero todavía escuchamos ciertas canciones de este disco que nos tocan bastante", ha señalado.

Aida Tarrío ha citado también el tema 'Na noite', que escribieron con perspectiva, tras un momento complicado, pero como la creación del disco fue muy larga, con muchos parones, en la grabación del tema volvieron a encontrarse con otro golpe de la vida.

"Cuando pensamos que íbamos a grabar sin tanto dolor, te vuelves a encontrar al principio del disco. Fue como un batacazo en la cara, con la lección de que eso te va a pasar siempre", ha añadido.

Tanxugueiras inician gira la semana que viene en Gran Canaria y estarán, tras pasar en verano por Reino Unido, de nuevo en A Coruña en octubre, desde donde continuarán hasta febrero de 2027, para la última fecha en Barcelona.

El del Coliseum de A Coruña, donde en 2023 fueron el primer grupo gallegohablante que agotó entradas, será "muy especial" porque servirá para "mirar diez años para atrás" y hacer la fiesta de décimo aniversario, según Aida Tarrío. EFE

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