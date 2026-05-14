Espana agencias

Planas defiende la regularización de inmigrantes ante quienes piden frenar el proceso: "Todo es rigurosamente legal"

Guardar
Google icon
Imagen XBW2G4QLG5HQPH6KZZQQOWUXRI

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Luis Planas, ha defendido este jueves el proceso extraordinario para la regularización de inmigrantes ante las peticiones elevadas ante el Tribunal Supremo (TS) para solicitar la paralización cautelar del proceso al entender que el sistema se ha articulado correctamente al incorporar las recomendaciones del Consejo de Estado.

"Todo lo que hemos hecho es rigurosamente legal", ha defendido Planas en declaraciones a los medios en El Ejido (Almería), donde se ha reunido con miembros de la candidatura socialista al Parlamento andaluz y con militancia en el marco de las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo.

PUBLICIDAD

Para el ministro, la actuación tiene "lógica" desde el punto de vista administrativo, económico, moral y ético, según ha apuntado. "No podemos tener personas en situación administrativa irregular entre nosotros" y "nos hace falta gente que nos ayude en determinados sectores y particularmente en la agricultura". Ha dicho antes de añadir que este sistema permite además "tratar a las personas como personas".

En este sentido, ha invitado a pensar en la emigración española de los años 60 y 70 a otros países europeos. "¿Lo hacían en situación regular con los convenios de migración, por ejemplo el alemán del año 63? No", recordado Planas, para quien buena parte de la inmigración se corresponden con "mucha gente honesta que se busca la vida en nuestro país".

PUBLICIDAD

Con ello, ha recordado la importancia que la medida puede tener para sectores como el campo, ya que la inmigración "une por una parte la necesidad de trabajar y de buscar un ingreso y nuestra necesidad de tener gente dispuesta pues a participar en las tareas" propias del sector primario.

En esta línea, ha recordado que a lo largo de las dos últimas campañas del olivar, ha habido "muchos empresarios" andaluces que le han trasladado su "dificultad de encontrar personas" para la campaña al igual que ocurre en Huelva con los frutos rojos, donde se ha dado una situación similar "a lo largo de los últimos años".

"Se trata en definitiva de personas que buscan trabajar, nosotros buscamos trabajadores y hay que tratarlas dentro de la ley y con respeto: ellos respetar las normas de nuestro país y nosotros respetar su condición de trabajadores y las normas correspondientes", ha añadido.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Seguridad Nacional alerta de "injerencias extremistas" para erosionar la neutralidad de policías y Fuerzas Armadas

Seguridad Nacional alerta de "injerencias extremistas" para erosionar la neutralidad de policías y Fuerzas Armadas

Borja Sémper duda que haya acabado el ciclo de Florentino Pérez en el Real Madrid y pide "respeto" para su figura

Borja Sémper duda que haya acabado el ciclo de Florentino Pérez en el Real Madrid y pide "respeto" para su figura

Luis Planas apela a la "lógica absoluta" para regularizar a trabajadores en la agricultura

Infobae

El terrorismo de extrema derecha se consolida como amenaza con un alza de casos del 34 %

Infobae

Pelayo Gordillo (Vox), senador autonómico extremeño con apoyo de PP y abstención de PSOE

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar López sobre el viaje de Ayuso a México: “La Comunidad de Madrid no hacía el ridículo hasta que llegó Ayuso”

Óscar López sobre el viaje de Ayuso a México: “La Comunidad de Madrid no hacía el ridículo hasta que llegó Ayuso”

El Supremo condena a diez años de prisión a dos padres de Lugo por mantener a su hijo entre basura y causarle graves lesiones permanentes

Ayuso vuelve a acusar a Sánchez de promover un “boicot” a su viaje a México y asegura que Sheinbaum recibió “una orden desde España”

Un futbolista de segunda división B consigue la incapacidad permanente total tras romperse el talón de Aquiles mientras disputaba un partido

Francia autoriza el desembarco de los pasajeros asintomáticos del crucero confinado ‘Ambition’ tras confirmarse una “infección gastrointestinal de origen viral”

ECONOMÍA

¿Es obligatorio un seguro del hogar si vives de alquiler en España? Esto es lo que dice la ley

¿Es obligatorio un seguro del hogar si vives de alquiler en España? Esto es lo que dice la ley

Los extranjeros tiran del empleo en España: ya son más de 3,2 millones de afiliados y suponen casi la mitad del empleo creado desde la reforma laboral

El IVA de la luz y el gas vuelve al 21% en junio tras confirmar la caída del IPC al 3,2%

¿Qué pasa si compras o alquilas una casa donde hubo un crimen? Esto dice la ley sobre la responsabilidad del propietario y el inquilino

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 14 de mayo

DEPORTES

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

La arriesgada apuesta de Sergio Ramos al comprar el Sevilla: del trono de las tres Europa Leagues a la quiebra con blindaje por descender

Florentino Pérez defiende el fichaje de Xabi Alonso y atribuye los problemas del Real Madrid al Mundial de Clubes: “No hicimos pretemporada y eso nos ha llevado a 28 lesiones”

Enrique Riquelme y su carta a Florentino Pérez: “Garantizar la unidad del madridismo en un proceso participativo, sosegado y transparente”

De traidor a héroe: la historia de Sergio Ramos y el sevillismo y una herida que nunca ha terminado de cerrarse

Florentino Pérez, en su primera intervención tras su polémica rueda de prensa: “Los árbitros nos han quitado esta temporada entre 16 y 18 puntos”