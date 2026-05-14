La plantilla de Nissan convoca una protesta ante el consulado japonés en Barcelona por ERE

(Actualiza con nuevos detalles)

Barcelona, 14 may (EFE).- La plantilla catalana de Nissan empezará a movilizarse la próxima semana contra el ERE presentado por la multinacional japonesa para despedir a 211 empleados de los 596 que tiene en Cataluña, y por ello los sindicatos han convocado una concentración el martes por la tarde frente al consulado general de Japón en Barcelona.

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Así lo ha explicado a EFE el secretario general de Sigen, Miguel Ruiz, que ha participado este jueves en la reunión de mediación convocada por el Departamento de Trabajo con ambas partes.

Al igual que el lunes, los representantes de los trabajadores han vuelto a manifestar hoy su negativa a reconocer el inicio del periodo de consultas por defectos de forma.

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"Seguimos sin reconocer este procedimiento ni su inicio", han asegurado en un comunicado los comités de empresa de los centros afectados por el ERE, en el que dejan claro que se "oponen frontalmente" a cualquier proceso de despido colectivo.

"Debido a esta discordancia, el departamento de Trabajo ha instado a la Empresa para que facilitara información básica de la última reunión del Comité Europeo de Nissan", añade el comunicado.

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Por el contrario, Nissan da por iniciado el período de consultas de un mes para negociar el ERE (expediente de regulación de empleo).

Por el momento ambas partes no han entrado a negociar condiciones del ERE ni hipotéticas indemnizaciones a los afectados, y el Departamento de Trabajo les ha vuelto a convocar a una nueva reunión el próximo martes.

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En 2020 Nissan anunció que cerraba la planta de automóviles de la Zona Franca de Barcelona y los centros de Sant Andreu de la Barca y Montcada i Reixac (Barcelona), una decisión que provocó una de las mayores crisis industriales en Cataluña de los últimos años, y ahora pretende acometer una nueva reducción de plantilla en la comunidad.

En concreto, el ERE afectará a los tres centros de Nissan en Cataluña: el centro de recambios de El Prat de Llobregat (Barcelona), con 110 personas en el ERE; el centro técnico de la Zona Franca, con 86 salidas previstas y el centro de áreas funcionales de El Prat -recursos humanos y prevención-, con 15.

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No están afectados por los recortes de plantilla las plantas de Nissan en Ávila y en Los Corrales de Buelna (Cantabria).

El fabricante japonés ha puesto sobre la mesa un plan para recortar unos 900 empleos en el conjunto de Europa, cerca de un 10 % de su plantilla en la región, como parte de una reestructuración global. EFE

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