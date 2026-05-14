Trasladan a Huelva al agente herido de gravedad en el incidente con la narcolancha

Huelva, 14 may (EFE).- El agente de la Guardia Civil que resultó herido de gravedad durante el choque de dos embarcaciones cuando perseguían una narcolancha frente a las costas de Huelva, en el que murieron otros dos agentes, ha sido trasladado a un hospital de Huelva para continuar su recuperación.

Así lo han indicado fuentes del cuerpo, las cuales precisaron el pasado martes que este agente ya había pasado a planta en el hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz), donde fue trasladado tras el suceso.

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El otro agente que sufrió heridas de menor consideración, también en el centro hospitalario gaditano, continúa a la espera de ser traslado a Alicante, a cuya comandancia pertenece, aunque se encontraba comisionado en el Servicio Marítimo de Huelva.

Los hechos se produjeron en torno a las 11 horas del pasado viernes 8 de mayo, a 80 millas náuticas de la costa de Huelva, durante el transcurso de un operativo contra las organizaciones que se dedican al narcotráfico, cuando se inició una persecución por parte de dos embarcaciones del Servicio Marítimo Provincial de la comandancia de Huelva sobre una narcolancha en alta mar.

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Durante esta persecución, por causas que aún se desconocen, las dos embarcaciones de la Guardia Civil colisionaron produciéndose un fuerte impacto entre ellas, provocando el fallecimiento de dos agentes, uno de ellos en el acto y otro cuando era trasladado al hospital.

Los dos guardiaciviles que resultaron heridos ya están en planta.EFE

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