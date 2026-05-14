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Illa defiende inversión récord en educación y ofrece diálogo en plena huelga de profesores

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Los Ángeles (EE.UU.), 14 may (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, defendió una inversión histórica de su Ejecutivo en educación y mostró su disposición al diálogo, tras el fracaso de las reuniones mantenidas este jueves entre el Govern y los sindicatos en huelga en busca de una mejora salarial.

"Tenemos voluntad de hablar, de negociar y quiero poner una vez más de manifiesto que nunca ha habido una inversión tan importante en materia de educación como la que ha planteado el gobierno de Catalunya", indicó Illa en una rueda de prensa en San Francisco, en el marco de la visita a California.

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El presidente, cuyo viaje a Estados Unidos coincide con la huelga del sector, tildó de "positivo" el encuentro de hoy entre ambas partes y mostró su intención de alcanzar un acuerdo. "Estamos dispuestos a hablar, creo que es lo que nos pide la sociedad catalana", agregó.

"Tenemos un acuerdo muy importante de 2.000 millones de euros de inversión en curso de cuatro años" suscrito con UGT y CC.OO. y al que se opone la mayoría sindical del sector.

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Por su parte, negó que las tensiones con el sector educativo vayan a suponer un impedimento en el cierre del pacto de los presupuestos que el Govern negocia con Esquerra Republicana Catalana (ERC).

"Nadie discute que nunca ha habido un esfuerzo tan importante en esta materia. Mano tendida voluntades de hablar y vamos a ver cómo van las cosas y veremos cómo van las cosas", concluyó.

La reunión entre el Departamento de Educación y los sindicatos ha terminado sin acuerdo este jueves, en el tercer día consecutivo de huelga educativa, aunque las partes se han emplazado a volverlo a intentar el próximo martes para explorar si es posible salvar el principal escollo de las retribuciones.

Cataluña vivió este jueves su tercera jornada de huelga del sector, con movilizaciones del profesorado en distintos puntos de la región, que han incluido manifestaciones y cortes de carretera. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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