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Granollers y Zeballos avanzan a semifinales del Masters 1.000 de Roma

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Roma, 14 may (EFE).- El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos accedieron a semifinales del Masters 1.000 de Roma en el cuadro de dobles después de arrollar por 6-2 y 6-3 a la pareja conformada por los franceses Fabien Reboul y Sadio Doumbia.

Granollers y Zeballos, segundos cabezas de serie del torneo, se adjudicaron el primer set sin sobresaltos, aunque comenzaron cediendo su saque y viéndose por detrás en el marcador.

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Pero reaccionaron rápido y lograron romper el servicio de sus rivales en tres ocasiones para cerrar la manga con autoridad, tratando de despejar dudas en un inicio de temporada complicado para la pareja, en el que rindieron bien pero que aún no lograron ningún trofeo.

En el segundo, la pareja fue muy superior y selló la victoria en tan solo una hora y trece minutos.

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La dupla hispano-argentina, pese a haber alcanzado tres semifinales y una final este año, no consiguió todavía certificar ningún campeonato.

El último batacazo fue hace menos de tres semanas en el Masters 1.000 de Madrid, en el que cayeron en primera ronda, un resultado que supuso que Zeballos dejara de ser número uno del mundo y Granollers número dos en la clasificación de dobles.

Previamente, llegaron a las semifinales del Abierto de Australia, y de los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami, además de haber sido finalistas en Dallas.

El español y el argentino se enfrentarán en semifinales a la pareja que gane el duelo entre los austriacos Alexander Erler y Lucas Miedler contra el estadounidense Austin Krajicek y el croata Nikola Mektic.

Granollers, de 39 años, y Zeballos, de 40, acumularon cinco títulos juntos el pasado año, incluidos los Grand Slams del Abierto de Estados Unidos y Roland Garros. EFE

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