El técnico Luis Castro, a dos pasos de convertir el ‘yo creo’ en ‘yo puedo’

Valencia, 14 may (EFE).- Casi nadie creía en la salvación del Levante cuando Luís Castro, un entrenador portugués desconocido para el fútbol español que acababa de ser despedido del Nantes francés, aterrizó en el Ciutat de València.

Diez puntos llevaba el entonces colista de LaLiga EA Sports (Primera División). Sin embargo, un 2026 prodigioso permite al Levante llegar a las dos últimas jornadas del campeonato con opciones de salvarse.

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Con 39 puntos, y a falta de que se complete este jueves la antepenúltima jornada, el Levante ocupa la decimoctava plaza con los mismos puntos que los dos equipos que tiene por delante, Elche (16º) y Mallorca (17º).

Estas son las claves del resurgimiento del Levante de la mano del entrenador Luís Castro:

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. Números de Europa: Castro le ha dado la vuelta al Levante. Cogió al equipo en Navidad con apenas diez puntos y ahora tiene 39. Ha logrado 29 en los 20 partidos que lleva, lo que arroja una media de 1,45 puntos por jornada. Sólo Barcelona, Real Madrid y Villarreal han sumado más en 2026.

. La brecha con el descenso: el Levante llevaba desde la duodécima jornada del campeonato en puestos de descenso y ‘durmió’ en puestos de salvación la noche del martes al miércoles tras ganar 2-3 en Vigo. Llegó a estar a siete puntos de la permanencia entre la jornada 24 y 25, ya con Castro en el banquillo.

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. ‘Yo creo’: es el eslogan al que se ha agarrado el Levante y que por primera vez pronunció el portugués. Desde su llegada mantuvo un discurso optimista, sin estridencias. El club ya usa el ‘yo creo’ para todas sus acciones de redes sociales.

. La fe en Carlos Espí: el delantero valenciano, de 20 años, marcó su primer gol de la temporada en el debut de Castro en el Pizjuán de Sevilla. Fue titular por primera vez en febrero y desde finales de ese mes hasta ahora lleva ocho goles.

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. La meritocracia: es uno de los lemas del entrenador portugués. Juega quien, en su opinión, está en mejor momento y contra pronóstico ha dejado en el banquillo cuando así lo ha estimado oportuno a pesos pesados como Etta Eyong o Kervin Arriaga.

. La apuesta por los jóvenes: no sólo en Espí. El entrenador Luís Castro ha confiado en Tunde, de 20 años y sin experiencia en la elite, Paco Cortés (18) o Tai Abed (21). No le tiembla el pulso para darles oportunidades.

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. La solvencia defensiva: pese a que el Levante es con 59 el equipo más goleado de Primera, con Castro ha logrado dejar la portería a cero en seis ocasiones.

. La fortaleza del Ciutat de València: el Levante no había ganado en casa cuando Castro aterrizó en València. Logró ganar en su segundo partido en el Ciutat y luego ha vencido en cinco ocasiones más.

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. Apasionado en la banda: el portugués, desde el primer día, se caracterizó por ser un técnico muy movido durante los partidos. Tanto que ante el Getafe cumplió un partido de sanción por haber visto cinco amarillas en sus primeros catorce duelos. EFE

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