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El Córdoba se aferra a la fase de ascenso ante el Albacete sin nada en juego

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(corrige guía: bien FÚTBOL)

Córdoba/Albacete, 14 may (EFE).- Córdoba y Albacete se medirán este viernes, con la obligación para los locales de sumar los tres puntos y no perder comba en la pelea por estar en la fase de ascenso a Primera y el objetivo de los manchegos de enlazar su tercera victoria seguida.

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El conjunto blanquiverde, que se encuentra a cinco puntos del sexto clasificado y con Eibar y Burgos por delante en la tabla, llega al choque tras encadenar seis victorias consecutivas y sumar los últimos dieciocho puntos en juego, una racha histórica que le mantiene con opciones reales, aunque remotas, de alcanzar la promoción.

Estos resultados igualan los mejores de su historia en Segunda, marca que sólo había alcanzado en el curso 1959-1960 y que contrasta con el bache previo de seis derrotas seguidas y un punto de veinticuatro posibles que dejó al equipo descolgado de la zona noble.

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El equipo debe recortar esa distancia en los tres compromisos que restan -ante el Albacete en casa, Eibar en Ipurúa y la última jornada como local ante el Huesca- para soñar con la promoción de ascenso.

Su técnico, Iván Ania, ha fijado los 69 puntos como referencia para aspirar al 'play off' y ha pedido a sus jugadores "centrar las energías" en ganar al cuadro manchego sin estar pendientes de otros resultados.

El preparador asturiano encara el encuentro con las bajas confirmadas por lesión de Trilli, Adilson, y Fomeyem y la muy probable de Alberto del Moral, a las que se suma la sanción de Percan, recuperando únicamente a Isma Ruiz y manteniendo la incógnita de Adri Fuentes, máximo goleador del equipo con catorce dianas.

El Albacete llega mermado, como es habitual, por las bajas por lesión, aunque recupera para esta cita al central, Jesús Vallejo, principal novedad de la convocatoria blanca.

Por contra pierde al centrocampista Lazo, por molestias en una cadera, y al mediocentro Martín Fernández, por una lesión muscular.

Estas ausencias por lesión se unen a las de otros jugadores por este mismo motivo, como el meta Lizoain, los mediocampistas Cedeño, Agus Medina y Víctor Valverde, y el delantero Higinio.

Alberto González, técnico del equipo manchego, ha dicho confiar en poder "restar opciones" de hacer su juego a un rival que "te somete y que tiene muchos recursos" para intentar superarle en su campo.

González ha reiterado que "no hay novedades" en las negociaciones por su renovación, aunque ha matizado que es "optimista" porque piensa que ambas partes están condenadas a entenderse.

- Alineaciones probables:

Córdoba: Iker Alvarez; Albarrán, Alex Martín, Rubén Alves, Vilarrasa; Isma Ruiz, Requena; Carracedo, Goti, Kevin Medina; y Sergi Guardiola.

Albacete: Mariño; Lorenzo, Pepe Sánchez, Lluís López, Neva, Jogo, Pacheco, Javi Villar, San Bartolomé, Obeng y Álex Rubio.

Árbitro: Gorka Etayo Herrera (Comité Navarro).

Estadio: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, de Córdoba.

Hora: 21.00. EFE

1011018

ajc/agr/jml/lsy/omm/cmm

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