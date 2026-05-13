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La Bolsa española rebota el 0,6 % en la apertura tras cuatro sesiones en rojo

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Madrid, 13 may (EFE).- La Bolsa española ha abierto este miércoles con un rebote del 0,6 % tras cuatro sesiones consecutivas de descensos, en una jornada en la que el crudo brent baja algo más del 1 % a pesar de que no hay avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

En los primeros compases de la sesión, el IBEX 35, el principal selectivo español, alcanza los 17.679,5 puntos tras sumar ese 0,6 %, de forma que las ganancias acumuladas en lo que va de año se elevan al 2,18 %.

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En la jornada de hoy, el mercado no solo estará pendiente de la situación en Oriente Medio, ya que también se seguirán conociendo multitud de resultados empresariales, y datos macroeconómicos relevantes, como la producción industrial en la eurozona, o la segunda estimación del PIB de la Unión Europea. EFE

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