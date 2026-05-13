La Fórmula Uno coloca más entradas a la venta para el GP de España por la "fuerte demanda"

Madrid, 13 may (EFE).- La Fórmula Uno ha lanzado este miércoles más de 4.000 nuevas entradas para el Gran Premio de España en Madrid, que tendrá lugar del 11 al 13 de septiembre de 2026, debido a la "fuerte demanda" de los espectadores.

Esta nueva remesa incluye una nueva sección en plataforma elevada (zona de pie con vistas directas al circuito), así como plazas adicionales en gradas ya existentes del circuito, según informó la organización en un comunicado.

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Las nuevas localidades podrán adquirirse desde este mismo miércoles a partir de las 13.00 horas en horario peninsular, a través de los canales oficiales del Gran Premio.

El Gran Premio de España 2026, que se celebrará en el circuito de Madring (Madrid), contará con hasta 5,4 km de pista y 22 curvas y apostará por la sostenibilidad, con electricidad 100% renovable en las principales zonas del trazado. EFE

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