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Juan Carlos I vuelve a Galicia para navegar apenas un mes después de su anterior visita

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Vigo, 13 may (EFE).- El rey emérito Juan Carlos I ha regresado este miércoles a Galicia apenas un mes de su anterior visita a la comunidad autónoma, donde se reencontrará con sus amigos de la vela.

El padre de Felipe VI ha viajado en un avión privado desde Cascais, en Portugal, hasta Vigo.

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La aeronave ha aterrizado pasadas las 13:20 horas, y en la pista del aeropuerto de Peinador lo ha recibido su anfitrión en Galicia, Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo.

Diez minutos después de aterrizar, el exjefe del Estado ha bajado del avión y se ha subido al vehículo de Campos.

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Sentado en el asiento del copiloto, ha saludado a los periodistas a su salida del aeropuerto y se ha desplazado por carretera hacia la localidad de Sanxenxo.

Allí, el emérito tiene previsto asistir el viernes, sábado y domingo a la tercera Serie del VIII Circuito Liga Española para embarcaciones de la clase 6M.

En su anterior visita, a mediados de abril, navegó en Sanxenxo pero no participó en la regata con el barco Bribon, sino que siguió la competición desde una embarcación auxiliar en la que estuvo acompañado por la infanta Elena. EFE

(Foto) (Vídeo)

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EFE

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