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Feijoó promete hasta 700 millones más para salud mental y sumar 10.000 profesionales

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Madrid, 13 may (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido de llegar a la Moncloa a destinar entre 500 y 700 millones más al año en el presupuesto del Sistema Nacional de Salud para estrategias de prevención y promoción de la salud mental, e incrementar el número de profesionales en cerca de 10.000 en los próximos años.

En concreto, cerca de 2.000 psiquiatras más, 3.000 psicólogos y 5.000 enfermeros de salud mental, según ha señalado ante la 'Mesa de la Salud Mental' que ha constituido este miércoles para intentar paliar un problema que afecta cada vez más a un número mayor de personas y que se reunirá con cierta periodicidad para desarrollar un plan nacional.

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Y es que casi cuatro millones, tal y como ha dicho, padecen depresión, y cada año se producen 4.000 suicidios, es decir, más de 10 personas cada día.

"Ninguno de estos indicadores ha mejorado en los últimos años. Se han agravado", según ha asegurado. "Pido hacernos cargo como sociedad de la magnitud de este problema", ha apostillado.

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Para llegar a ese incremento de profesionales habría que destinar más plazas a formación especializada en psiquiatría y psicología clínica y, como ha explicado, reforzar la atención primaria porque es "la primera puerta a la que llama la gente y es crucial para la detección precoz y las intervenciones tempranas".

El aumento de la inversión en hasta 700 millones sería no obstante, según ha señalado, una cifra "enormemente inferior" a los 45.000 millones al año de coste social de los trastornos mentales. "Si invertimos aquí en el balance, en el renglón final, habrá ahorro. Si no invertimos, habrá gasto", ha afirmado.

Aproximadamente, el coste de los trastornos mentales representa el 4 % del PIB en términos de coste sanitario, en términos de bajas laborales y en términos de productividad, con lo que, a su juicio, "habiendo limitaciones económicas, no hay excusas para abordar el problema".

La inversión ahora en salud mental, según el líder de los populares, está solo en el 5 % del gasto sanitario total, mientras que la media europea es del doble, es decir del 10 %.

Para Feijóo, hay margen para aumentar los recursos mientras la política tenga "récord de asesores y altos cargos, se gaste y se gaste en propaganda y sigan saliendo noticias de cómo se utiliza el dinero público".

Otros objetivos que tendrá ese plan es una estrategia nacional de salud mental infanto-juvenil, que contemple la creación de unidades especializadas en todas las áreas de salud y de programas de prevención en centros educativos.

Todo ello porque, según sus palabras, el bienestar emocional se ha deteriorado para todos, pero especialmente en los niños y adolescentes: entre el año 2010 y 2023, la proporción de los que vivían con trastorno mental aumentó más de un 35 % en Europa, pero en España, los trastornos mentales en la infancia se han duplicado desde el 2017.

Otros objetivos son abordar el problema de las adicciones, la excesiva medicación, ampliar la cobertura de la psicoterapia y dotar de transparencia al plan nacional de salud mental que estudiará esta 'Mesa de la Salud Mental'.

El presidente del PP ha advertido, además, de que la salud mental no puede ser un departamento estanco y debe abordarse en una Comisión Interministerial específica, en la que participen Educación, Juventud, Igualdad o Servicios Sociales, además de las comunidades autónomas. EFE

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