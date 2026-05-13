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El fútbol, "espacio significativo" para los mensajes xenófobos y racistas en redes

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Madrid, 13 may (EFE).- El fútbol es un "espacio significativo" para la difusión de mensajes xenófobos y racistas en redes sociales, según informó este miércoles el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El comunicado de OBERAXE destaca que el discurso de odio en el contexto del deporte, particularmente en el fútbol, ha crecido un 9 % respecto al trimestre anterior y representa el 16 % del total del contenido analizado.

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El fútbol, en su categoría masculina, es reconocido como "un espacio significativo para la expresión de narrativas xenófobas y racistas en redes sociales", con las personas del norte de África como el principal grupo diana (61 %).

La Copa Africana de Naciones y su retransmisión y las celebraciones de distintas aficiones en ciudades españolas generaron un aumento de mensajes hostiles vinculados al origen racial o étnico de jugadores y seguidores, señala el comunicado.

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Se han registrado ataques dirigidos a figuras individuales, como el barcelonista Lamine Yamal, internacional con España, y el brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior, que "pretenden orientar una narrativa que refleje tensiones sociales más amplias" y, en este contexto, el fútbol se ha convertido en "un espacio de alta visibilidad mediática para la activación y amplificación de relatos racistas y xenófobos".

En su estudio general (no sólo referido al deporte), el Observatorio detectó 105.911 mensajes racistas y xenófobos en redes sociales durante el primer trimestre del año, con un promedio diario de 1.170 contenidos de odio, de los cuales han sido retirados por las plataformas el 55 %.

TikTok es la plataforma con la tasa de retirada más alta (86 %), seguida de X (75 %), Instagram (42 %), Facebook (38 %) y YouTube (16 %).

Este miércoles, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia mantuvo la tercera reunión del grupo de trabajo con las plataformas digitales que operan en España para avanzar en la colaboración en materia de moderación y detección temprana de discursos de odio en redes sociales y examinar los resultados. EFE

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