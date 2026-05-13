¿Cómo se va a tratar a los casos y contactos de hantavirus? Así es el nuevo protocolo

Madrid, 13 may (EFE).- El nuevo protocolo de actuación con el brote de hantavirus surgido en el buque MV Hondius establece 42 días de cuarentena para sus pasajeros a contar desde el 10 de mayo, pero con una duración y condiciones que serán revisadas continuamente e incluso se valorará la posibilidad de que pueda ser domiciliaria.

Para el manejo de los 14 pasajeros del buque y las nuevas eventualidades que puedan surgir, el texto aprobado por la Comisión de Salud Pública define en primer lugar lo que es un contacto, un caso probable y uno confirmado de hantavirus Andes (ANDV).

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El protocolo se revisará a los 28 días del considerado "día cero", el 10 de mayo, porque es el periodo que se considera como más probable para desarrollar síntomas. De momento, estas son las medidas que establece:

Personas sin síntomas compatibles que estuvieron en el Hondius entre el 1 de abril y el 10 de mayo o contacto con un caso confirmado durante su periodo de transmisibilidad, el cual se inicia 2 días antes de la fecha de inicio de síntomas o de la toma de muestra en los casos confirmados asintomáticos.

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Son contactos quienes comparten habitación, baño o espacio para dormir; parejas sexuales o personas con contacto físico directo; que han estado a menos de dos metros de distancia durante más de 15 minutos acumulados en un espacio cerrado sin llevar EPI adecuado y mascarilla FFP2 en todo momento; que participan en comidas compartidas, interacciones sociales prolongadas o actividades de cuidado.

También personal sanitario y de laboratorio expuesto y personas que manipulan ropa de cama, ropa, residuos médicos o fluidos corporales contaminados sin el EPI adecuado; pasajeros de avión sentados en la misma fila y en las dos de alrededor de un confirmado en vuelos de más de 6 horas.

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Por ahora, son contactos 13 de los 14 pasajeros que están en el Gómez Ulla y dos mujeres -una de Alicante y otra de Barcelona- que compartieron avión a Johannesburgo con una de las fallecidas.

- Los evacuados del crucero cumplirán cuarentena en habitaciones individuales en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Empezaron el domingo y el máximo será de 42 días, lo que dura un periodo de incubación de hantavirus.

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- El resto de contactos que se vayan detectando (como las mujeres de Alicante o Barcelona) se valorará de forma individualizada la ubicación y condiciones de la cuarentena entre la comunidad, el CCAES y, en su caso, el Ministerio de Defensa.

Mientras se decide, deberán estar aislados en su domicilio, lugar de residencia o donde se encuentren.

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- Para los contactos de un caso confirmado, se considerará que el periodo de transmisibilidad comienza dos días antes de empezar la sintomatología o la toma de muestra de la primera prueba positiva en casos asintomáticos. El día del último contacto es el día 0 de la cuarentena.

- Al inicio del aislamiento, se toma una muestra de suero y sangre para hacer una PCR.

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- En ausencia de síntomas, durante el seguimiento inicial de 28 días, se hará una PCR cada 7.

- De ser negativa, podrán recibir visitas con el EPI adecuado y, si las condiciones del centro sanitario lo permiten, podrán salir de la habitación por zonas comunes en la misma planta, con mascarilla FFP2 en todo momento, higiene de manos con gel hidroalcohólico y supervisados por el personal.

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- Si la PCR es positiva, independientemente de si aparecen síntomas, pasa a ser caso confirmado.

- Se ordenará vigilancia activa supervisada, registrando dos veces al día la temperatura.

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- En la cuarentena se fomentará el bienestar emocional de los contactos, garantizando la comunicación por vía telemática con sus allegados.

Son aquellos contactos que desarrollan estos síntomas: fiebre, tos, disnea, mialgias, vómitos, diarrea, lumbalgia.

- Cualquier contacto con síntomas será trasladado a una habitación de aislamiento con presión negativa y se le hará una PCR en sangre y suero. Si son respiratorios, también frotis nasofaríngeo.

- Si es negativo, se considerará caso descartado pero seguirá siendo contacto, por lo que continuará con cuarentena.

- Ante un caso probable, se dará preaviso a la red de Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan).

- Si se confirma el diagnóstico, pasará a manejarse como caso confirmado.

Ingresarán en la Uatan hasta la recuperación clínica -como ha ocurrido con el único positivo confirmado en el Gómez Ulla- y en caso de personas asintomáticas, hasta la obtención de una prueba negativa.

- El personal sanitario en contacto con las personas aisladas debe estar dotado de EPI (bata impermeable, mascarilla FFP2, guantes desechables), se requiere higiene de manos, con solución hidroalcohólica, antes y después de atender a la persona en cuarentena y su entorno y siempre antes de ponerse los guantes y después de retirárselos, y protección ocular ante cualquier tipo de procedimiento.

El material lo deben depositar en los contenedores de residuos Clase III (cubos negros), usando gel después.

- Si no están en contacto, no es necesario llevar mascarilla ni guantes, pero es recomendable que sigan las precauciones estándar. La bata que cubra la ropa del profesional en la unidad de hospitalización será impermeable y de uso exclusivo, evitando acceder al resto de unidades con la misma.

- El personal de limpieza tendrá que usar gel hidroalcohólico (o agua y jabón ante suciedad evidente) al entrar y salir de la habitación y llevar EPI.

Durante la cuarentena, las habitaciones se limpiarán una vez al día y las zonas comunes, dos, empleando soluciones desinfectantes.

Para la limpieza húmeda de superficies, se debe usar una bayeta humedecida en agua y desinfectante. El barrido será siempre húmedo y, para fregar el suelo, se empleará técnica de doble cubo comenzando desde el fondo de la habitación hacia la puerta. EFE