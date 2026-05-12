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Bolaños responde al PP que el Gobierno no tiene competencia en la excarcelación de etarras

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Madrid, 12 may (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha respondido este martes a las críticas del PP respecto a la excarcelación de presos de ETA, y ha dicho que el Gobierno no tiene "ninguna competencia" en esta materia y que son los jueces quienes deciden "quién está en prisión y quién sale".

Con una defensa de la división de poderes el ministro ha respondido a las críticas del PP en el pleno del Senado sobre las salidas de prisión de condenados por atentados de la banda terrorista, al aplicarles la administración vasca el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que flexibiliza el cumplimiento de las penas.

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La senadora del PP María del Rocío Dívar se ha referido a la exjefa de ETA María Soledad Iparaguirre, Anboto, que salió unos días en libertad en aplicación de este artículo, hasta que el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional lo revocó y propuso al legislador modificarlo al suponer excarcelaciones anticipadas sin un pronunciamiento del órgano judicial.

El juez consideró que este tipo de excarcelaciones crean un "desasosiego innecesario" a las víctimas y de ello se ha hecho eco la senadora, que ha hablado de "amnistía encubierta" a los presos de ETA y una "señal de alarma institucional" motivada -dice- por la transferencia de la política penitenciaria al País Vasco.

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Bolaños, en respuesta, ha apelado al "funcionamiento democrático normal" en un Estado con "separación de poderes", donde "quien decide quién está en prisión y quién sale son los jueces", así como sobre el progreso de grado de un preso, y lo hacen conforme al reglamento penitenciario aprobado en 1996 y aplicado por Gobiernos de distinto color, de PP y de PSOE, hasta ahora.

"El Gobierno de España en la materia que usted me pregunta no tiene ninguna competencia", ha subrayado.

Una respuesta que no ha satisfecho a la senadora popular, que atribuye estas decisiones a la "aritmética parlamentaria" y ve en ellas la consecuencia de la dependencia del Gobierno "de los votos de Bildu para sobrevivir".

El ministro Bolaños ha recordado que "la derrota de ETA" fue "un triunfo de todos los demócratas" impulsado por un Gobierno socialista, que el PP apoyó en privado, pero del que se manifestó en contra "en público". "Hoy España es un país mejor porque no hay terrorismo", ha zanjado. EFE

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EFE

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