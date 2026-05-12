La restauración encara la despedida de las monodosis para salsas, mermeladas, leche y miel

Madrid, 12 may (EFE).- Los bares y restaurantes tienen tres meses a partir de este martes para eliminar sus envases monodosis de plástico que se usan para salsas, mermeladas, leche y miel a otras opciones como dispensadores a granel, envases de plástico compostable o sobres de papel.

El motivo es que el próximo 12 de agosto entra en vigor la el reglamento 2025/40 del Parlamento Europeo y del Consejo del 19 de diciembre de 2024 sobre envases y residuos con el que se busca reducir el uso de plásticos en bares y restaurantes.

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Dada la incertidumbre del sector de la restauración, la patronal Hostelería de España ha arrancado una campaña de comunicación en sus redes sociales donde recoge diferentes aspectos para abordar "bien" este cambio y explicar algunos detalles.

Por ejemplo, señalan que en los locales quedarán prohibidos los sobres de azúcar, sal y especias, así como las tarrinas de leche para café, los sobres de salsas como ketchup, mayonesa o aliños y también las tarrinas de mantequilla, mermelada y miel de plástico y en envases monodosis.

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Sin embargo, la norma recoge que las monodosis en sobres de papel están permitidas, igual que los envases de plástico compostable certificado, aunque solo hasta 2030.

Así, los hosteleros deberán sustituir estos envases de un solo uso por dispensadores a granel, tarros reutilizables o sobres de papel, además de establecer protocolos para garantizar la higiene respecto a los dos primeros formatos.

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Además, el reglamento recoge dos salvedades más: la primera enfocada en los envases que se ofrecen junto con la comida para llevar destinada al consumo inmediato, sin necesidad de más preparación.

La segunda excepción exime de cumplir a aquellos envases necesarios para garantizar la seguridad y la higiene en los establecimientos en los que, por motivos médicos, sea preciso dispensar cuidados individualizados, como hospitales, clínicas o residencias con asistencia médica.

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Por último, esta legislación europea incluye la restricción de los envases para frutas y hortalizas frescas preenvasadas en cantidades inferiores a 1,5 kilos presentes en hostelería y supermercados.

Por el momento, no hay sanciones definidas para el incumplimiento de esta norma, si bien los estados miembro tienen hasta el 12 de febrero de 2027 para definirlas, según la norma.

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En materia de comercialización, el reglamento fija el 1 de enero de 2030 la fecha límite para que los envases comercializados sean reciclables con el fin de que los operadores económicos tengan tiempo suficiente para adaptarse para alcanzar el objetivo del Plan de Acción para la Economía Circular.

Según datos de Eurostat, los residuos de envases del periodo 2010-2021 muestran que los envases utilizan grandes cantidades de materias primas.

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En concreto, el 40 % de los plásticos y el 50 % del papel utilizados en la UE se destinan a envases y estos representan el 36 % de los residuos sólidos urbanos. EFE