Detenido por intimidar a una compañera de trabajo por su orientación sexual

València, 12 may (EFE).- La Policía Nacional de Valencia ha detenido a un hombre de 59 años como supuesto autor de un delito de odio tras, supuestamente, proferir comentarios homófobos hacia una compañera de trabajo en un centro comercial e intimidarla a lo largo de varios meses debido a la orientación sexual de ella.

La detención ha tenido lugar en una localidad de la comarca valenciana de l’Horta, según fuentes policiales, que han informado este martes de que las investigaciones comenzaron tras recibir la denuncia de una mujer, en la que esta ponía en conocimiento varios hechos ocurridos desde el pasado mes de diciembre, en los que un compañero de trabajo la habría intimidado y proferido comentarios homófobos.

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Los policías averiguaron que la víctima y el presunto autor trabajan en el mismo centro comercial aunque en diferentes departamentos. A pesar de ello, el ahora arrestado mantenía en todo momento una actitud intimidatoria hacia la empleada, realizando controles sobre la misma que no llevaba a cabo con otros trabajadores.

Asimismo, criticaba su manera de trabajar e incluso la seguía tanto durante su jornada laboral, como cuando en su tiempo libre acudía al establecimiento para realizar alguna compra.

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El acoso no se limitaba al ámbito laboral, tal y como pudieron saber los investigadores, sino que también habría llegado a insultar a la víctima y a su pareja al encontrarlas fuera del trabajo, haciendo siempre referencia a su orientación sexual.

La víctima, como consecuencia de estos hechos, ha sentido miedo hacia el sospechoso, teniendo incluso que ser asistida por un facultativo médico, según la Policía Nacional.

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Por todo ello, el hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito de odio en el ámbito laboral, y ha quedado en libertad una vez oído en declaración tras ser advertido de la obligación legal de comparecer cuando sea requerido. EFE