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La brigada Guadarrama se forma en riesgos nucleares y biológicos para desplegar en Letonia

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Madrid, 11 may (EFE).- Miembros de la brigada Guadarrama XII están llevando a cabo una intensa preparación para su próximo despliegue en la misión de la OTAN en Letonia, que incluye instrucción en procedimientos NBQ (acrónimo de nuclear, biológico y químico) para asegurar su máxima operatividad en entornos contaminados.

En estos momentos, España tiene en Letonia un contingente de 650 efectivos, también de la brigada Guadarrama XII, que serán relevados en varias tandas entre este mes y junio, han informado a EFE fuentes del Ejército de Tierra.

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La formación que están recibiendo de cara al despliegue en ese país tiene como objetivo que los militares estén preparados para hacer frente a amenazas contra agentes peligrosos nucleares, biológicos y químicos.

En el ámbito del Ejército de Tierra la instrucción implica el uso de material de última generación para detectar, identificar y descontaminar agentes de alta letalidad.

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Esta intensa preparación permite a los miembros de la brigada Guadarrama mantener su capacidad de respuesta para contribuir a la disuasión y defensa del flanco este de la Alianza.

España participa desde 2017 en esta misión de la OTAN en Letonia, denominada Presencia Avanzada Reforzada, y es el segundo país que más personal aporta, aunque el primero en potencia de combate.

Los militares españoles forman parte del Battle Group de Letonia, liderado por Canadá, que tiene su base en Adazi, a 25 kilómetros de Riga, la capital letona, y a 120 de la frontera rusa.

El número de efectivos ha ido creciendo desde los 350 militares desplegados inicialmente hasta llegar a los aproximadamente 650 actuales. El mayor incremento (200 militares) se produjo tras la invasión rusa de Ucrania.

Las Fuerzas Armadas españolas aportan también carros de combate 'Leopardo 2 E' y vehículos de combate de Infantería (VCI) 'Pizarro', así como una batería de defensa antiaérea Nasams. EFE

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EFE

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