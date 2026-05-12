A prisión por matar a un amigo en una discusión y fingir el hallazgo fortuito del cadáver

Pilar de la Horadada (Alicante), 12 may (EFE).- Un juzgado ha decretado el ingreso en prisión de un hombre como presunto autor de un delito de homicidio doloso al matar a un amigo suyo tras una discusión en casa y tratar de fingir, ante la Guardia Civil, el encuentro fortuito del cadáver cerca de una carretera junto a su vivienda.

Según informa este martes la Guardia Civil, la víctima acudió al domicilio del varón, de 53 años, con la intención de quedarse a vivir allí por una temporada, a lo que el agresor se negó por la mala relación que había entre ellos.

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Esto provocó una fuerte discusión en la que, según la declaración del supuesto homicida, la víctima le habría amenazado con la navaja hallada por los agentes en el domicilio, a lo que este respondió dándole una paliza mortal con un astil de madera.

Entonces, la Guardia Civil de Pilar de la Horadada (Alicante) recibió un aviso del varón fingiendo haber encontrado el cadáver de su amigo en una tubería de cemento de grandes dimensiones bajo un tramo de carretera de una salida de la AP-7, a unos 300 metros del domicilio.

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Después de la autopsia se determinó que la víctima, un hombre de 31 años, había fallecido de manera violenta a causa de varios golpes con un objeto contundente de sección cilíndrica.

Los agentes centraron la investigación en el varón de 53 años, que fue localizado mientras intentaba huir en bicicleta portando un equipaje con enseres personales y pasaporte. La Guardia Civil impidió su huida, encontró entre la maleza un astil de madera de una azada, con restos biológicos, y una navaja de 12 centímetros de longitud, y entonces el sospechoso confesó.

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El varón ha sido detenido como presunto autor de un delito de homicidio doloso y ha sido puesto a disposición de la Sección Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de Orihuela, en funciones de guardia, que ha decretado su ingreso en prisión. EFE