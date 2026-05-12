La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre apuñalado en Málaga

Málaga, 12 may (EFE).- La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre de 28 años que ha sido apuñalado este lunes en la barriada de La Palmilla en Málaga.

El servicio de emergencias 112 recibió varias llamadas a las 20.00 horas de este lunes en la que alertaban de que un hombre había sido apuñalado en el pecho en la calle Concejal Pedro Ruz García, en la barriada La Palmilla.

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Se avisó inmediatamente a los servicios sanitarios, que se desplazaron con una UVI móvil, y a la Policía, según ha informado a EFE fuentes del servicio de emergencias.

Los sanitarios trasladaron al hombre al Hospital Regional de Málaga, donde finalmente falleció.

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La Policía Nacional se ha hecho cargo de las pesquisas e investiga el homicidio de este hombre por arma blanca, según han señalado a EFE fuentes policiales, que han precisado que la investigación continúa abierta para esclarecer lo sucedido. De momento, no ha trascendido de que se hayan producido detenciones. EFE