Espana agencias

La Bolsa española abre con una caída del 1,15 % pendiente de Irán y la inflación de EEUU

Guardar
Google icon

Madrid, 12 may (EFE).- La Bolsa española ha abierto este martes con una caída del 1,15 % en la que puede ser su cuarta sesión consecutiva de pérdidas, mientras los inversores siguen pendientes de las tensiones en Oriente Medio y el alza el precio del crudo, además de la publicación en Estados Unidos de los datos de inflación de abril.

En el arranque de la jornada, en la que también se conocerá la inflación de Alemania, el IBEX 35, el principal índice del mercado, se deja ese 1,15 % y retrocede hasta 17.647,9 puntos. Las ganancias del año se reducen el 1,97 %.

PUBLICIDAD

Las mayores caídas del selectivo son para ArcelorMittal, el 1,8 % y Acciona Energía, el 1,78 %; mientras que en el lado de las ganancias solo hay cuatro valores encabezados por Repsol, que suma el 0,54 %. EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Supremo avala compatibilizar pensión de incapacidad y subsidio para mayores de 52 años

Infobae

Detenido por intimidar a una compañera de trabajo por su orientación sexual

Infobae

A prisión por matar a un amigo en una discusión y fingir el hallazgo fortuito del cadáver

Infobae

La brigada Guadarrama se forma en riesgos nucleares y biológicos para desplegar en Letonia

Infobae

Laura ha perdido la vista, pero sigue viviendo el fútbol con el oído y el corazón

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rechazan la incapacidad permanente parcial a un cocinero de 39 años que perdió parte de dos dedos de su mano izquierda en un accidente laboral

Rechazan la incapacidad permanente parcial a un cocinero de 39 años que perdió parte de dos dedos de su mano izquierda en un accidente laboral

Un fugitivo húngaro condenado por delitos sexuales es detenido en España tras una pista ciudadana en la web de los más buscados de la UE

Ayuso acusa a Sánchez de ponerla “en peligro” en México, un país “sumido en la violencia” y en el que “muchos estados son controlados por el narco”

El Supremo expulsa del Ejército de Tierra a un oficial que agredió a una soldado de rango inferior por tocarle el brazo

Abogados mutualistas piden una “solución urgente” para poder cobrar su pensión en la Seguridad Social: “En el mejor de los casos llego a 400 euros”

ECONOMÍA

El Ibex 35 pierde los 17.700 puntos tras una caída del 1,2% en una jornada que arranca en rojo en las bolsas europeas

El Ibex 35 pierde los 17.700 puntos tras una caída del 1,2% en una jornada que arranca en rojo en las bolsas europeas

Los madrileños piden más vivienda, pero también transporte, servicios y sanidad: las prioridades de los nuevos barrios

El Tribunal Supremo lo confirma: tener un infarto mientras teletrabajas se considera accidente laboral

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España no es país para jóvenes: el precio de la vivienda bloquea la emancipación de más de 436.000 trabajadores

DEPORTES

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mourinho pospone su decisión sobre el futuro y niega contactos con el Real Madrid: “No he hablado con nadie de ningún club”

Carolina Marín detalla en ‘El Hormiguero’ cómo afrontó el final de su carrera: “Tengo 32 años y toda la vida por delante”

El mejor futbolista de la historia Cabo Verde jugará el Mundial con su selección: es el máximo goleador histórico y capitán del equipo

Por qué a la selección de Túnez se le conoce como las ‘Águilas de Cartago’