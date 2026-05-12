La Bolsa española abre con una caída del 1,15 % pendiente de Irán y la inflación de EEUU

Madrid, 12 may (EFE).- La Bolsa española ha abierto este martes con una caída del 1,15 % en la que puede ser su cuarta sesión consecutiva de pérdidas, mientras los inversores siguen pendientes de las tensiones en Oriente Medio y el alza el precio del crudo, además de la publicación en Estados Unidos de los datos de inflación de abril.

En el arranque de la jornada, en la que también se conocerá la inflación de Alemania, el IBEX 35, el principal índice del mercado, se deja ese 1,15 % y retrocede hasta 17.647,9 puntos. Las ganancias del año se reducen el 1,97 %.

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Las mayores caídas del selectivo son para ArcelorMittal, el 1,8 % y Acciona Energía, el 1,78 %; mientras que en el lado de las ganancias solo hay cuatro valores encabezados por Repsol, que suma el 0,54 %. EFE

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