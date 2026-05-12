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El Ejecutivo amplía en 64 millones el presupuesto para recuperar zonas agrarias de la dana

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Madrid, 12 may (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, una ampliación de crédito de casi 64 millones de euros para finalizar las actuaciones de recuperación del potencial productivo agrario afectado por la dana de 2024.

Esta dotación adicional permitirá completar las obras ya iniciadas de reconstrucción de caminos rurales, recuperación de explotaciones agrarias y reparación de infraestructuras de regadío en los municipios afectados de la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha, según un comunicado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

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Con esta ampliación, el presupuesto destinado específicamente a esta partida asciende ya a cerca de 257 millones de euros.

La financiación inicial para estas actuaciones se situó en 193 millones de euros.

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Sin embargo, durante el desarrollo de las obras de emergencia se detectaron nuevos daños y necesidades no identificados en las primeras evaluaciones, lo que ha hecho necesaria esta ampliación presupuestaria para garantizar la reparación integral de las infraestructuras y explotaciones afectadas.

Las actuaciones las ejecuta la empresa pública Tragsa en el marco de las medidas urgentes aprobadas por el Gobierno para la reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas por la dana.

Hasta el momento, el Gobierno ha ejecutado unos 372 millones de euros entre ayudas directas a agricultores y ganaderos (198 millones) y obras de reconstrucción de caminos rurales, parcelas y redes de regadío (174 millones), centradas principalmente en la Comunitat Valenciana, la región más afectada.

La previsión es superar los 400 millones de euros una vez estén finalizadas todas las obras.

En los 198 millones se incluyen 76,8 millones de euros abonados a 9.136 agricultores y ganaderos en compensación por pérdida de renta, 80 millones de euros a 6.518 beneficiarios por daños en sus infraestructuras agrarias, 6,8 millones de euros a 713 propietarios de parcelas que pasarán a dominio hidráulico y 2 millones de euros a 22 viveros.

También se han abonado 12,5 millones de euros en ayudas para daños no cubiertos o franquicias del sistema de seguros agrarios, que han beneficiado a 2.509 personas.

Igualmente han recibido indemnizaciones 107 arroceros de La Albufera que no pudieron cultivar en la campaña de 2025.

En cuanto a las obras de reconstrucción de caminos rurales, parcelas y redes de regadío, se han ejecutado hasta el momento 174 millones de euros.

Gracias a estas actuaciones, ya se han reparado cerca de 3.500 kilómetros de caminos rurales, con trabajos certificados por valor de 64 millones de euros.

En materia de regadíos, se han ejecutado unos 48 millones de euros, lo que ha permitido finalizar la reparación de 46 comunidades de regantes, mientras otras 74 continúan en marcha.

Respecto a las explotaciones agrarias afectadas, se están interviniendo 3.527 parcelas, de las cuales 2.083 ya han sido finalizadas, con una inversión ejecutada de unos 62 millones de euros. EFE

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