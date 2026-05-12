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Detenidos los cinco ocupantes del coche accidentado que huía de la Policía en Madrid

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Madrid, 12 may (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a los cinco ocupantes del coche -tres hombres y dos mujeres- que esta madrugada chocaron frontalmente con una furgoneta en la M-40 al ir en dirección contraria mientras eran perseguidos por los agentes que les habían echado el alto previamente ante la sospecha de que traficaban con droga.

Según informan a EFE fuentes policiales y de Emergencias Madrid, como consecuencia del accidente los dos conductores tanto del vehículo perseguido como de la furgoneta, así como otro hombre y las dos mujeres que viajaban en el coche que huía han sido traslados a hospitales con diferente pronóstico.

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A los cinco detenidos, todos de nacionalidad española, se les imputan los delitos de atentado a la autoridad, lesiones y un delito contra la seguridad del tráfico.

La persecución comenzó en torno a las 4.00 horas en la vía Castillo, en el distrito de Hortaleza, una zona habitual de compraventa de droga, cuando agentes del Grupo de Atención Ciudadana (GAC) en labores preventivas observaron un vehículo negro sospechoso al que pidieron detenerse.

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En ese momento, el conductor emprendió una huida por diferentes vías de la capital como la A-42, M-30 y M-40 donde en torno a las 4.30 horas, al acceder en dirección contraria por la salida 19A en el Camino de Hormigueras chocó d frente con una furgoneta.

Como consecuencia del fuerte impacto, los dos conductores han quedado atrapados en el interior y han sido rescatados por Bomberos del ayuntamiento de Madrid.

Sanitarios de Samur-PC han atendido en el lugar a cuatro personas, tres de ellas con pronóstico grave.

El conductor del turismo que huía de la Policía, un varón de 34 años, que presentaba bajo nivel de consciencia, ha sufrido un traumatismo toracoabdominal y pélvico y ha tenido que ser intubado y trasladado grave al Hospital 12 de Octubre.

El conductor de la furgoneta, un hombre de unos 45 años ha sido trasladado como potencialmente grave a La Paz con un traumatismo toracoabdominal.

Las dos mujeres que viajaban en el turismo, de 30 y 23 años, han sido trasladadas al Hospital Gregorio Marañón con un traumatismo toracoabdominal y al Hospital 12 de Octubre con un traumatismo craneoencefálico leve respectivamente.

Los otros dos pasajeros del vehículo han quedado bajo custodia policial. EFE

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EFE

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