Ayuso acusa a Sheinbaum y Gobierno de no garantizar su seguridad en México: "Hemos tenido que cortar y desaparecer"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este martes a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al Gobierno de España de "ponerla en peligro" y "abandonarla" al no garantizar su seguridad durante un viaje institucional en México, ante lo que tuvieron que "cortar y desaparecer".

Lo ha expresado en una entrevista en la 'Cadena Cope', recogida por Europa Press, al afirmar que no se garantizó su seguridad, como la de cualquier representante autonómico, en un país que está sumido "en el narcotráfico" y donde muchos estados "son directamente gestionados por el narco".

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"Es profundamente violento y peligroso y el Gobierno nos ha abandonado", ha censurado la presidenta, quien ha asegurado que no solo la han "abandonado" sino que "han echado fuego" desde España.

Así ha criticado que el Gobierno de la nación haya dejado a un presidente autonómico "a su suerte en un país sumido por la violencia". "Nos podía haber ocurrido cualquier cosa en cualquier sitio", ha valorado Díaz Ayuso, quien ha asegurado que la presidenta mexicana desde que llegó a México "se ha dedicado el día entero a insultar y a echar fuego" contra ella buscando "polémicas".

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Es por ello que ha asegurado que tuvo que suspender su viaje para no "poner en peligro" a su equipo ni a ella misma. Tuvieron que "buscarse la vida" porque podrían haber tenido "cualquier problema" de seguridad.

LA PUSIERON "EN PELIGRO" EN UN PAÍS CON "CENTENARES DE ASESINADOS"

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Lo que quiere denunciar la líder del Ejecutivo madrileño es que tanto el Gobierno de México como el español "han puesto en peligro" su seguridad y la de su equipo en un país en el que desde que llegó Morena, el partido de Sheinbaum, "ha habido centenares de políticos asesinados" y "más de 100.000 desaparecidos".

Ayuso ha explicado que un viaje de esta naturaleza por parte de una presidente autonómica es "natural", al tener en cuenta el volumen inversor de este país en Madrid, con actos protocolarios "de lo más normal entre administraciones", pero ha puesto el foco en el "nivel de manipulación" del Gobierno de España y del mexicano.

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Considera que es "gravísimo" que el Gobierno de España también la haya "abandonado" porque "no hay diplomacia española para según qué instituciones, para según qué funcionarios ni qué políticos", además de preguntarse qué hubiera pasado si esto le hubiera pasado al presidente catalán, Salvador Illa.

PREMIOS PLATINO

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En el caso de su participación en los Premios Platino, donde decidió finalmente no acudir tras acusar a Sheinbaum de querer "boicotear" la gala si asistía ella y después de que el grupo Xcaret negara haber recibido "amenazas" y aludir a sus "desafortunadas declaraciones", la presidenta madrileña ha asegurado que Sheibaum "directamente llamó al complejo", de lo que tiene "pruebas".

"Dijo que como esa señora (Ayuso) entre en el recinto, ya no como vaya al evento, como entre en el recinto, lo cierro. Y este recinto ha tenido amenazas y muchos problemas anteriormente con el Gobierno, bueno pues me tuvo que prohibir la entrada y decir que bueno, que había sido por mis declaraciones. No sé qué declaraciones", ha afirmado, a la vez que ha asegurado que en sus declaraciones sobre Hernán Cortés y la unión de México y España nunca "ofendió a nadie".

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ALUDE A LOS "PARALELISMOS" ENTRE EL GOBIERNO DE MÉXICO Y EL ESPAÑOL

"Lo preocupante ya es que las formas de hablar de actuar y de moverse de Morena y de la presidenta de México son idénticas a lo que está pasando en España", ha aseverado Díaz Ayuso, quien ha afirmado que "el paralelismo es enorme" y es algo que le "preocupa muchísimo".

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Mientras hay una "aparente normalidad", ha subrayado que de "manera soterrada" se va produciendo toda esa "carcoma institucional enorme". Considera que es "realmente triste ver como un país como México que ha experimentado un hundimiento institucional enorme", "exactamente" lo mismo que asegura que está ocurriendo en España.

"Uno se tendría que preguntar por qué viene tanto mexicano a vivir especialmente a Madrid, qué está sucediendo en México pero, sobre todo, lo que te demuestra es el nivel de manipulación de nuestro Gobierno y, por supuesto, del Gobierno de México", ha apostillado Díaz Ayuso.

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