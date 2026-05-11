Una autora ganará por primera vez el premio a Mejor obra española de Comic Barcelona

Barcelona, 11 may (EFE).- Cinco creadoras copan las candidaturas al premio a Mejor obra de autoría española de Comic Barcelona, un hito, por primera vez en la historia del salón, protagonizado por Emma Ríos, Teresa Valero, Ana Penyas, Natalia Velarde e Irene Márquez, lo que pondrá fin a otro hecho insólito: ninguna mujer ha ganado el galardón desde su creación, en 1988.

Se trata de una lista intergeneracional que combina a veteranas como Teresa Valero (Madrid, 1969), por 'Contrapaso: Mayores, con reparos' (Norma) y Emma Ríos (Villagarcía de Arosa, Pontevedra,1976) y su 'Anzuelo' (Astiberri) con las más jóvenes Ana Penyas (Valencia, 1987), por 'En vela' (Salamandra Graphic); Natalia Velarde (Venezuela, 1994) con 'Encías quemadas' (Reservoir Books) e Irene Márquez (Valdepeñas, Ciudad Real, 1990), autora de 'La muerte' (Autsaider).

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Cinco títulos muy diferentes entre ellos, en género y estilo, que demuestran a dónde ha llegado en los últimos años la calidad de las propuestas de las creadoras de viñetas en España, en un mundo predominantemente masculino en lo profesional hasta hace pocos años, como refleja que ninguna mujer haya ganado nunca este galardón, uno de los más importantes que otorga Comic Barcelona.

La 44 edición del certamen barcelonés, principal cita del sector de la historieta en España, que se celebrará del 15 al 17 de mayo en Fira Barcelona, dará a conocer los ganadores de los premios el viernes 15 en un acto en el marco del salón.

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Para la directora del certamen, Meritxell Puig, este pleno femenino de candidaturas a Mejor obra española, que se traducirá en un premio para una autora, demuestra los "fuertes" cambios que se han producido en el sector en los últimos diez años en cuanto a la presencia y el papel de la mujer en la profesión, aunque, advierte, que todavía queda "muchísimo" camino por recorrer.

"Hay mucho talento y muchas ganas de luchar entre las autoras. Es increíble comprobar que la mujer esté alcanzando el lugar que le corresponde. Son muchos años en los que ha estado en un segundo plano, y es una satisfacción ver esta nueva realidad que puede dar fuerzas a las siguientes generaciones, pero también a las veteranas, que podrían estar pensando en tirar la toalla y que ahora se digan: 'Voy a seguir'", señala Puig a EFE.

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Además, en la gala del viernes se entregarán también el premio a la Mejor obra de autor extranjero, al que optan 'El rey medusa. Tomo 1' (Astiberri) de Brecht Evans; 'Helen de Wyndhorn' (Norma) de Tom King, Bilquis Evely y Matheus Lopes; 'Impenetrable' (Norma) de Alix Garín; 'Somna' (Norma), de Becky Cloonan y Tula Lotay y 'Una ranita en otoño' (Errate Naturae), de Linnea Sterte.

Al premio Miguel Gallardo destinado a reconocer al autor o autora revelación del panorama nacional están nominados Alicia García, Dunia Navinés, Genís Rigol, Júlia Rubau y Natalia Velarde (que con esta candidatura opta a dos galardones, junto al de mejor obra).

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EFE

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