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Intervienen 36 vehículos VTC fraudulentos y detienen a dos conductores en Málaga

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Málaga, 11 may (EFE).- La Policía Local de Málaga ha intervenido 36 vehículos de transporte con conductor (VTC) fraudulentos, ha detenido a dos conductores de este tipo de automóviles y ha formulado 71 denuncias en una operación contra la práctica de esta actividad de forma irregular.

Uno de los arrestados iba con placa de matrícula de otro vehículo de la misma empresa y ha sido denunciado por ejercer la actividad sin título habilitante, mientras el otro conducía suplantando a su hermano, carecía de permiso de conducir y se encontraba irregularmente en el país.

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Además se investiga un tercer caso de una tarjeta VTC manipulada, por lo que se abrió una investigación penal.

En colaboración con el Servicio de Transporte de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, los agentes han desarrollado un operativo denominado 'Transporte Legítimo', que ha destapado que numerosos vehículos prestaban este servicio de transporte sin el título habilitante para ello, entre otras conductas ilícitas.

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La investigación se inició para localizar, denunciar e inmovilizar vehículos utilizados para transporte de personas sin autorización y con apariencia de VTC legales.

La vigilancia se ha potenciado, sobre todo, en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y las zona centro y oeste de la ciudad y se han efectuado 2.900 comprobaciones, con 36 vehículos retirados al depósito municipal por carecer del título habilitante.

También se ha denunciado a un autotaxi de otro municipio por prestar igualmente servicio sin título; se ha inmovilizado otro vehículo por transportar personas sin el seguro obligatorio y se ha actuado en tres casos en materia penal por falsedad documental, con dos arrestados por este hecho delictivo.

A ello se suman las 71 denuncias administrativas interpuestas por circular con el vehículo sin haber renovado el permiso o licencia de circulación, haber cambiado el destino de su uso y poner en circulación un vehículo a motor, remolque o semirremolque sin las placas de matrícula en la forma reglamentaria.

Han sido 25 las empresas investigadas, de las que en cuatro casos se han destapado anomalías en la contratación de conductores que han sido comunicadas a Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Tras detectarse e intervenirse un vehículo que transportaba personas sin título habilitante, los policías locales evidenciaron que estaba destinado a uso particular a pesar de tener puesta placa de matrícula de color azul y simular ser un VTC.

En varios casos los agentes han descubierto que había vehículos que han estado vinculados en el pasado a una licencia VTC, si bien los propietarios realizaron el cambio por venta de la licencia o cambio de vehículo, pese a lo cual mantenían ambos efectuando servicios de transporte de personas (el original y el nuevo) con una sola licencia.

Aunque los vehículos carezcan ya de licencia, las distintas plataformas telemáticas de mediación de servicios, desconocedoras de la situación, continuaban otorgándoles servicios de transporte de personas.

A finales del pasado abril se dio por finalizada la primera fase de este operativo, ya que tras las numerosas intervenciones desarrolladas se comprobó un notable descenso de la actividad investigada, pese a lo cual los policías continuarán trabajando en el mismo sentido. EFE

(vídeo)

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EFE

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