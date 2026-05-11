Citan al adminsitrador de Fraorgi a la comisión municipal de las viviendas de Alicante

Alicante, 11 may (EFE).- El administrador único de Fraorgi, la mercantil que gestionó la promoción de viviendas públicas Les Naus, Francisco O., será citado a comparecer el próximo 8 de junio en la comisión municipal del Ayuntamiento de Alicante que investiga las posibles irregularidades en las adjudicaciones de esos pisos.

Los grupos políticos lo han acordado así en la sesión de la comisión celebrada este lunes y a la que no han acudido ninguno de los representantes políticos llamados a comparecer.

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De esta forma, a la sesión del 8 de junio serán citados el mencionado Francisco O. además del representante legal de Provia, que en su momento recurrió el proceso de adjudicación del proyecto, y dos funcionarias del área del Patronato de Vivienda.

Por el momento, tan solo uno de los citados ha comparecido ante la comisión municipal que investiga las posibles irregularidades en las adjudicaciones de viviendas de protección pública en la zona de la Playa de San Juan, el residencial Les Naus, que fue un técnico jurídico del departamento de Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante.

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Un informe del secretario general municipal consideró que la comisión delegada aprobada por la unanimidad del pleno para esclarecer las ilegalidades es de investigación y que, por ello, sólo "se podrán solicitar las comparecencias del personal funcionario o laboral que haya participado en el proceso".

Además, indicó que dichos funcionarios no tienen la obligación legal de acudir y añadió que si lo hicieran habría que advertirles de que "no existe una normativa aplicable que garantice la defensa de sus derechos constitucionales", y también estableció que no pueden comparecer "terceros" al ayuntamiento. Pese a ello, la comisión ha seguido adelante y ha convocado nuevas sesiones. EFE

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